https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/guterresh-priznanie-lnr-i-dnr-protivorechit-printsipam-ustava-oon-1037740801.html

Гутерреш: признание ЛНР и ДНР противоречит принципам устава ООН

Гутерреш: признание ЛНР и ДНР противоречит принципам устава ООН

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской республик и выразил намерение оказать их главам помощь... 23.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что решение России о признании суверенитета республик Донбасса идет вразрез с Уставом организации. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Генассамблее, пишет РИА Новости.По словам генсека ООН, действия России противоречат и резолюциям Генеральной Ассамблеи, которые также подтверждают принцип незыблемости территориальной целостности государств. Ранее Гутерреш назвал решение России о признании независимости Донецкой и Луганской республик "смертельным ударом" по Минским соглашениям и нарушением суверенитета Украины и призвал вернуться к мирному диалогу по этому вопросу.Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления генерального секретаря "не соответствующими его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", а также добавил, что позиция генерального секретаря продиктована давлением, которое на него оказывают западные страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/mamontov-rasskazal-o-variantakh-razvitiya-sobytiy-na-donbasse-1037730747.html

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