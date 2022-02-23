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Гутерреш: признание ЛНР и ДНР противоречит принципам устава ООН
Гутерреш: признание ЛНР и ДНР противоречит принципам устава ООН
Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской республик и выразил намерение оказать их главам помощь... 23.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что решение России о признании суверенитета республик Донбасса идет вразрез с Уставом организации. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Генассамблее, пишет РИА Новости.По словам генсека ООН, действия России противоречат и резолюциям Генеральной Ассамблеи, которые также подтверждают принцип незыблемости территориальной целостности государств. Ранее Гутерреш назвал решение России о признании независимости Донецкой и Луганской республик "смертельным ударом" по Минским соглашениям и нарушением суверенитета Украины и призвал вернуться к мирному диалогу по этому вопросу.Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления генерального секретаря "не соответствующими его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", а также добавил, что позиция генерального секретаря продиктована давлением, которое на него оказывают западные страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/mamontov-rasskazal-o-variantakh-razvitiya-sobytiy-na-donbasse-1037730747.html
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Гутерреш: признание ЛНР и ДНР противоречит принципам устава ООН
19:56 23.02.2022 (обновлено: 19:59 23.02.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской республик и выразил намерение оказать их главам помощь в поддержании мира на подконтрольной им территории.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что решение России о признании суверенитета республик Донбасса идет вразрез с Уставом организации. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Генассамблее, пишет РИА Новости
.
"В частности, я бы отметил принцип суверенного равенства государств и утверждение, что территориальная целостность и политическая независимость государства неприкосновенны", - пояснил Гутерреш.
По словам генсека ООН, действия России противоречат и резолюциям Генеральной Ассамблеи, которые также подтверждают принцип незыблемости территориальной целостности государств.
Ранее Гутерреш назвал решение России о признании независимости Донецкой и Луганской республик "смертельным ударом" по Минским соглашениям и нарушением суверенитета Украины и призвал вернуться к мирному диалогу по этому вопросу.
"Наш мир столкнулся с крупнейшим глобальным кризисом в сфере мира и безопасности за последние годы, особенно за время моего пребывания на посту генерального секретаря. Мы столкнулись с моментом, который, как я искренне надеялся, не наступит", - заявил Гутерреш.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления генерального секретаря "не соответствующими его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", а также добавил, что позиция генерального секретаря продиктована давлением, которое на него оказывают западные страны.