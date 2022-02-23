Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/guterresh-priznanie-lnr-i-dnr-protivorechit-printsipam-ustava-oon-1037740801.html
Гутерреш: признание ЛНР и ДНР противоречит принципам устава ООН
Гутерреш: признание ЛНР и ДНР противоречит принципам устава ООН
Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской республик и выразил намерение оказать их главам помощь... 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T19:56+0300
2022-02-23T19:59+0300
оон
внешняя политика
донбасс
новости
днр
лнр
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036014443_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_84ad86ead08994a9cb7c20d378216631.jpg
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что решение России о признании суверенитета республик Донбасса идет вразрез с Уставом организации. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Генассамблее, пишет РИА Новости.По словам генсека ООН, действия России противоречат и резолюциям Генеральной Ассамблеи, которые также подтверждают принцип незыблемости территориальной целостности государств. Ранее Гутерреш назвал решение России о признании независимости Донецкой и Луганской республик "смертельным ударом" по Минским соглашениям и нарушением суверенитета Украины и призвал вернуться к мирному диалогу по этому вопросу.Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления генерального секретаря "не соответствующими его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", а также добавил, что позиция генерального секретаря продиктована давлением, которое на него оказывают западные страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/mamontov-rasskazal-o-variantakh-razvitiya-sobytiy-na-donbasse-1037730747.html
донбасс
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036014443_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_87233ae88c5f49f5c3a51e4a5b31dab7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
оон, внешняя политика, донбасс, новости, днр, лнр, россия, украина, в мире

Гутерреш: признание ЛНР и ДНР противоречит принципам устава ООН

19:56 23.02.2022 (обновлено: 19:59 23.02.2022)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода мира. Гаага
Города мира. Гаага - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской республик и выразил намерение оказать их главам помощь в поддержании мира на подконтрольной им территории.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что решение России о признании суверенитета республик Донбасса идет вразрез с Уставом организации. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Генассамблее, пишет РИА Новости.

"В частности, я бы отметил принцип суверенного равенства государств и утверждение, что территориальная целостность и политическая независимость государства неприкосновенны", - пояснил Гутерреш.

По словам генсека ООН, действия России противоречат и резолюциям Генеральной Ассамблеи, которые также подтверждают принцип незыблемости территориальной целостности государств.
Мамонтов рассказал о вариантах развития событий на Донбассе - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
Радио
Мамонтов рассказал о вариантах развития событий на Донбассе
13:37
Ранее Гутерреш назвал решение России о признании независимости Донецкой и Луганской республик "смертельным ударом" по Минским соглашениям и нарушением суверенитета Украины и призвал вернуться к мирному диалогу по этому вопросу.

"Наш мир столкнулся с крупнейшим глобальным кризисом в сфере мира и безопасности за последние годы, особенно за время моего пребывания на посту генерального секретаря. Мы столкнулись с моментом, который, как я искренне надеялся, не наступит", - заявил Гутерреш.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления генерального секретаря "не соответствующими его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", а также добавил, что позиция генерального секретаря продиктована давлением, которое на него оказывают западные страны.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала