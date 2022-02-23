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Нарушения выявили в использовании российской финансовой помощи для Абхазии
Нарушения выявили в использовании российской финансовой помощи для Абхазии
В рамках реализации договоренностей, заключенных между Абхазией и Россией, с 2015 года идет поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям специалистов... 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T18:44+0300
2022-02-23T18:44+0300
2022-02-23T18:44+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В ходе плановой проверки использования средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Абхазии за период с начала 2019 до второй половины 2021 года, были выявлены нарушения, сообщает "Апсныпресс".По результатам проверки, проведенной Федеральным казначейством, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с первым вице-премьером Бесланом Джопуа, вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и вице-премьером Сергеем Пустоваловым.Установленные нарушения выражались в неправомерном начислении и выплате заработной платы работникам государственных учреждений, специалистам, должности которых не относятся к основным категориям, а также сотрудникам госучреждений в сфере здравоохранения по занимаемым ставкам, превышающим норму труда, предусмотренную законодательством.Премьер-министр подчеркнул, что занимание одним человеком должностей в нескольких местах не только приводит к неправильному начислению заработной платы, но и лишает молодых специалистов возможности трудоустроиться в Абхазии, из-за чего многие из них предпочитают не возвращаться на родину после получения высшего образования за рубежом. По итогам совещания Анкваб поручил вице-премьерам предпринять меры по устранению выявленных нарушений до конца марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/v-kabmine-podveli-itogi-zasedaniya-gruppy-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-1037504056.html
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кабинет министров абхазии, новости
Нарушения выявили в использовании российской финансовой помощи для Абхазии
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В рамках реализации договоренностей, заключенных между Абхазией и Россией, с 2015 года идет поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям специалистов бюджетной сферы.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik.
В ходе плановой проверки использования средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Абхазии за период с начала 2019 до второй половины 2021 года, были выявлены нарушения, сообщает "Апсныпресс
".
По результатам проверки, проведенной Федеральным казначейством, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с первым вице-премьером Бесланом Джопуа, вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и вице-премьером Сергеем Пустоваловым.
Установленные нарушения выражались в неправомерном начислении и выплате заработной платы работникам государственных учреждений, специалистам, должности которых не относятся к основным категориям, а также сотрудникам госучреждений в сфере здравоохранения по занимаемым ставкам, превышающим норму труда, предусмотренную законодательством.
Кроме того, в ходе проверки было установлено завышение среднесписочной численности работников во многих государственных учреждениях. Причиной недостоверного количества работников назвали совмещение работы, распространенное в бюджетных организациях.
Премьер-министр подчеркнул, что занимание одним человеком должностей в нескольких местах не только приводит к неправильному начислению заработной платы, но и лишает молодых специалистов возможности трудоустроиться в Абхазии, из-за чего многие из них предпочитают не возвращаться на родину после получения высшего образования за рубежом.
По итогам совещания Анкваб поручил вице-премьерам предпринять меры по устранению выявленных нарушений до конца марта.