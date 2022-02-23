https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/nevazhno-kto-otkryl-kuvshin-vystavka-o-kulture-vinodeliya-proshla-v-sukhume-1037741550.html

"Неважно, кто открыл кувшин": выставка о культуре виноделия прошла в Сухуме

"Неважно, кто открыл кувшин": выставка о культуре виноделия прошла в Сухуме

На однодневной выставке, посвященной культуре виноделия абхазов, представили более 40 экспонатов. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

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Однодневная выставка о культуре виноделия абхазов открылась 23 февраля в Сухуме в дегустационном зале завода "Вина и воды Абхазии".Мероприятие было организовано в рамках проекта "Культурный перекресток", авторами которого выступают Эльвира Арсалия и Батал Кобахия. На выставке были представлены более 20 работ абхазского художника Виталия Кацба, старинные гравюры и археологические экспонаты из частных коллекций.В центре экспозиции представлен триптих известного абхазского художника Леварсы Бутба, выполненный более 15 лет назад по заказу винзавода."Мы очень рады, что нам удалось завершить подготовку выставки, для нас это был небольшой исследовательский путь", – отметила куратор мероприятия Эльвира Арсалия. Название выставке дали строки из Фазиля Искандера "Неважно, кто открыл кувшин, а важен вкус вина в кувшине".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vystavka-o-kulture-vinodeliya-abkhazov-otkrylas-v-sukhume-1037734733.html

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Традиционная культура: выставка, посвященная абхазскому виноделию Традиционная культура: выставка, посвященная абхазскому виноделию 2022-02-23T20:46+0300 true PT0M42S

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