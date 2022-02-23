Выставка о культуре виноделия абхазов открылась в Сухуме

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Однодневная выставка о культуре виноделия абхазов открылась 23 февраля в Сухуме в дегустационном зале завода "Вина и воды Абхазии".Главный винодел предприятия "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба рассказал, что одна из марок вина, которое производит компания, названа "Чегемом" в честь великого писателя и с его согласия.Винодел пояснил, что перед юбилеем Фазиля Искандера бывший президент Абхазии Владислав Ардзинба собрал несколько человек, в числе которых был Валерий Авидзба, чтобы узнать, что можно сделать к памятной дате."Я очень хорошо с ним (с Фазилем Искандером - прим. ред.) дружил, и знал его вкусы, поэтому хотел создать вино в его честь. Я предложил Владиславу Григорьевичу назвать вино "Сандро". На что он ответил: "Сам ты Сандро, не хочу это название". Тогда я предложил "Чегем", и он согласился," – поделился воспоминаниями Авидзба.Затем, когда делегация из Абхазии отправилась в Москву, Валерий Авидзба взял с собой образцы будущего марочного вина для писателя. Валерий Авидзба подчеркнул, что вино – неотъемлемая часть абхазской культуры, которую абхазский народ пронес через все этапы своего развития.Куратор выставки Батал Кобахия рассказал, что семь лет назад ему совместно с Эльвирой Арсалия удалось создать реестр недвижимых объектов культурного наследия. Тогда же появилась идея об изучении нематериального наследия и создании отдельного реестра.Мероприятие организовано в рамках проекта "Культурный перекресток", авторами которого выступают Эльвира Арсалия и Батал Кобахия.На выставке представлено более 20 работ абхазского художника Виталия Кацба, старинные гравюры и археологические экспонаты, которые были взяты из частных коллекций. В центре экспозиции находится триптих известного абхазского художника Леварсы Бутба, выполненный более 15 лет назад по заказу винзавода.
На однодневной выставке, посвященной культуре виноделия абхазов, представили более 40 экспонатов, в центре экспозиции – триптих художника Леварсы Бутба.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Однодневная выставка о культуре виноделия абхазов открылась 23 февраля в Сухуме в дегустационном зале завода "Вина и воды Абхазии".
"Мы очень рады, что нам удалось завершить подготовку выставки, для нас это был небольшой исследовательский путь. Выставка называется "Неважно, кто открыл кувшин, а важен вкус вина в кувшине", мы позаимствовали название из произведения Фазиля Абдуловича Искандера", – отметила куратор выставки Эльвира Арсалия.
Главный винодел предприятия "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба рассказал, что одна из марок вина, которое производит компания, названа "Чегемом" в честь великого писателя и с его согласия.
Винодел пояснил, что перед юбилеем Фазиля Искандера бывший президент Абхазии Владислав Ардзинба собрал несколько человек, в числе которых был Валерий Авидзба, чтобы узнать, что можно сделать к памятной дате.
"Я очень хорошо с ним (с Фазилем Искандером - прим. ред.) дружил, и знал его вкусы, поэтому хотел создать вино в его честь. Я предложил Владиславу Григорьевичу назвать вино "Сандро". На что он ответил: "Сам ты Сандро, не хочу это название". Тогда я предложил "Чегем", и он согласился," – поделился воспоминаниями Авидзба.
Куратор выставки Батал Кобахия рассказал, что семь лет назад ему совместно с Эльвирой Арсалия удалось создать реестр недвижимых объектов культурного наследия. Тогда же появилась идея об изучении нематериального наследия и создании отдельного реестра.
"Конечно, это очень трудоемкая работа, надо все изучать, верифицировать. Существует огромное количество научных статей этнологов, фольклористов, историков, но надо их собрать воедино. Этот год мы посвятили актуализации темы нематериального наследия, потому что это является частью нашего культурного наследия, нашей идентичности. И мы очень рады, что "Вина и воды Абхазии" в последнее время актуализировали деятельность на тему виноделия в Абхазии", – заметил Кобахия.
Мероприятие организовано в рамках проекта "Культурный перекресток", авторами которого выступают Эльвира Арсалия и Батал Кобахия.