https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vystavka-o-kulture-vinodeliya-abkhazov-otkrylas-v-sukhume-1037734733.html

Выставка о культуре виноделия абхазов открылась в Сухуме

Выставка о культуре виноделия абхазов открылась в Сухуме

На однодневной выставке, посвященной культуре виноделия абхазов, представили более 40 экспонатов, в центре экспозиции – триптих художника Леварсы Бутба. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T14:45+0300

2022-02-23T14:45+0300

2022-02-23T15:56+0300

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Однодневная выставка о культуре виноделия абхазов открылась 23 февраля в Сухуме в дегустационном зале завода "Вина и воды Абхазии".Главный винодел предприятия "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба рассказал, что одна из марок вина, которое производит компания, названа "Чегемом" в честь великого писателя и с его согласия.Винодел пояснил, что перед юбилеем Фазиля Искандера бывший президент Абхазии Владислав Ардзинба собрал несколько человек, в числе которых был Валерий Авидзба, чтобы узнать, что можно сделать к памятной дате."Я очень хорошо с ним (с Фазилем Искандером - прим. ред.) дружил, и знал его вкусы, поэтому хотел создать вино в его честь. Я предложил Владиславу Григорьевичу назвать вино "Сандро". На что он ответил: "Сам ты Сандро, не хочу это название". Тогда я предложил "Чегем", и он согласился," – поделился воспоминаниями Авидзба.Затем, когда делегация из Абхазии отправилась в Москву, Валерий Авидзба взял с собой образцы будущего марочного вина для писателя. Валерий Авидзба подчеркнул, что вино – неотъемлемая часть абхазской культуры, которую абхазский народ пронес через все этапы своего развития.Куратор выставки Батал Кобахия рассказал, что семь лет назад ему совместно с Эльвирой Арсалия удалось создать реестр недвижимых объектов культурного наследия. Тогда же появилась идея об изучении нематериального наследия и создании отдельного реестра.Мероприятие организовано в рамках проекта "Культурный перекресток", авторами которого выступают Эльвира Арсалия и Батал Кобахия.На выставке представлено более 20 работ абхазского художника Виталия Кацба, старинные гравюры и археологические экспонаты, которые были взяты из частных коллекций. В центре экспозиции находится триптих известного абхазского художника Леварсы Бутба, выполненный более 15 лет назад по заказу винзавода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/arsaliya-o-vystavke-na-vinzavode-v-sukhume-aktualizatsiya-temy-nematerialnoy-kultury-1037670299.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/1037700677.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/vinodelie-v-abkhazii-vyshel-dokumentalnyy-film-o-traditsionnom-remesle-abkhazov-1037159310.html

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культура, виноделие, выставка, новости