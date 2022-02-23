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Человек погиб в результате пожара в гагрской квартире
Человек погиб в результате пожара в гагрской квартире
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в Гагре, сообщает МЧС Абхазии. 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T12:34+0300
2022-02-23T12:34+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в Гагре, сообщает МЧС Абхазии.Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на улице Абазгаа в среду утром. Два пожарных расчета и одно спасательное отделение ПСО Гагры выехали на место происшествия в 7:56.К моменту приезда пожарных квартира была окутана клубами дыма, горела спальня. Спасатели успели спасти одного человека, второй погиб. Причины происшествия устанавливаются.
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Человек погиб в результате пожара в гагрской квартире
12:34 23.02.2022 (обновлено: 12:40 23.02.2022) Подписаться на
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в Гагре, сообщает МЧС Абхазии.
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на улице Абазгаа в среду утром. Два пожарных расчета и одно спасательное отделение ПСО Гагры выехали на место происшествия в 7:56.
К моменту приезда пожарных квартира была окутана клубами дыма, горела спальня. Спасатели успели спасти одного человека, второй погиб.
Причины происшествия устанавливаются.