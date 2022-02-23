https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/odin-chelovek-pogib-pri-pozhare-v-gagrskoy-kvartire-1037731990.html

Человек погиб в результате пожара в гагрской квартире

Человек погиб в результате пожара в гагрской квартире

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в Гагре, сообщает МЧС Абхазии. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в Гагре, сообщает МЧС Абхазии.Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на улице Абазгаа в среду утром. Два пожарных расчета и одно спасательное отделение ПСО Гагры выехали на место происшествия в 7:56.К моменту приезда пожарных квартира была окутана клубами дыма, горела спальня. Спасатели успели спасти одного человека, второй погиб. Причины происшествия устанавливаются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/blab-nazval-osnovnye-prichiny-pozharov-v-domakh-1037488332.html

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мчс абхазии, пожар, новости, гагра