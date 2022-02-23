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Первые автобусы с беженцами из ЛНР выехали в Абхазию
Первые автобусы с беженцами из ЛНР выехали в Абхазию
Массовая эвакуация гражданского населения была объявлена на Донбассе в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения с Украиной. 23.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Из Луганской народной республики в Абхазию эвакуировали 50 человек, сообщает пресс-служба МЧС республики. Первые автобусы с беженцами выехали из ЛНР 23 февраля. Среди них 18 женщин, 31 ребенок и один пенсионер. Организованная колонна доставит граждан до границы с Россией, где их ожидает транспорт МЧС Абхазии.Президент Абхазии Аслан Бжания 21 февраля поручил спасательному ведомству страны организовать эвакуацию беженцев из республик Донбасса. Он также распорядился подготовить прием и места для размещения людей. Накануне глава МЧС Абхазии, генерал-лейтенант Лев Квициния прибыл в Луганск с целью проконтролировать процесс эвакуации женщин, детей и стариков. На месте сотрудники луганского МЧС посадили детей на транспорт, оказали практическую помощь переселенцам в загрузке личных вещей. Беженцев разместят в гостинице "Айтар" в Сухуме, где для них созданы все необходимые условия для проживания. Людям будет предоставлено питание и средства для комфортного пребывания. Детям будет организован отдых и оздоровление. Граждане ЛНР пробудут в Абхазии до нормализации обстановки на территории Республики.Обострение ситуации на Донбассе вынудило руководителей ЛНР и ДНР начать эвакуацию мирного населения в Россию и объявить о всеобщей мобилизации. С 18 февраля представители республик регулярно сообщали о нарушениях режима прекращения огня со стороны Киева.21 февраля после заседания Совбеза РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик. По заявлению российского МИД, республики Донбасса признаются в тех границах, в рамках которых их руководство осуществляет свои полномочия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/aytar-primet-pervuyu-gruppu-bezhentsev-iz-dnr-i-lnr-1037721771.html
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мчс абхазии, лнр, днр, новости, эвакуация, абхазия

Первые автобусы с беженцами из ЛНР выехали в Абхазию

17:13 23.02.2022 (обновлено: 18:05 23.02.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтобус с беженцами
Автобус с беженцами - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
/
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Массовая эвакуация гражданского населения была объявлена на Донбассе в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения с Украиной.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Из Луганской народной республики в Абхазию эвакуировали 50 человек, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Первые автобусы с беженцами выехали из ЛНР 23 февраля. Среди них 18 женщин, 31 ребенок и один пенсионер. Организованная колонна доставит граждан до границы с Россией, где их ожидает транспорт МЧС Абхазии.
© Foto / facebook / МЧС АбхазииКолонна МЧС с беженцами из Донбасса
Колонна МЧС с беженцами из Донбасса - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
Колонна МЧС с беженцами из Донбасса
© Foto / facebook / МЧС Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания 21 февраля поручил спасательному ведомству страны организовать эвакуацию беженцев из республик Донбасса. Он также распорядился подготовить прием и места для размещения людей. Накануне глава МЧС Абхазии, генерал-лейтенант Лев Квициния прибыл в Луганск с целью проконтролировать процесс эвакуации женщин, детей и стариков.
На месте сотрудники луганского МЧС посадили детей на транспорт, оказали практическую помощь переселенцам в загрузке личных вещей.
Беженцев разместят в гостинице "Айтар" в Сухуме, где для них созданы все необходимые условия для проживания. Людям будет предоставлено питание и средства для комфортного пребывания. Детям будет организован отдых и оздоровление. Граждане ЛНР пробудут в Абхазии до нормализации обстановки на территории Республики.
Гостиница Айтар - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2022
В Абхазии
"Айтар" примет первую группу беженцев из ДНР и ЛНР
Вчера, 16:21
Обострение ситуации на Донбассе вынудило руководителей ЛНР и ДНР начать эвакуацию мирного населения в Россию и объявить о всеобщей мобилизации. С 18 февраля представители республик регулярно сообщали о нарушениях режима прекращения огня со стороны Киева.
21 февраля после заседания Совбеза РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик. По заявлению российского МИД, республики Донбасса признаются в тех границах, в рамках которых их руководство осуществляет свои полномочия.
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