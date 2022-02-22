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"Айтар" примет первую группу беженцев из ДНР и ЛНР
"Айтар" примет первую группу беженцев из ДНР и ЛНР
С первых дней обострения ситуации на Донбассе Абхазия заявила о готовности оказать гуманитарную и военную помощь ДНР и ЛНР. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T16:21+0300
2022-02-22T16:21+0300
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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Беженцев из ДНР и ЛНР разместят в пансионате "Айтар" в Сухуме, сообщает "Апсныпресс".По поручению президента Абхазии Аслана Бжания во вторник премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание, посвященное приему и размещению в Сухуме первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.Приезд беженцев поручено организовать МЧС и Минтуризма Абхазии. Глава спасательного ведомства уже выехал в Донбасс для эвакуации жителей, решивших временно покинуть свои дома. На первом этапе ожидается прибытие около 100 граждан ДНР и ЛНР.Координация работы всех государственных служб и организаций, привлеченных к обеспечению проживания беженцев, и их доставке, возложена на вице-премьера Сергея Пустовалова.Из-за угрозы военного вторжения Украины на Донбасс, там объявили эвакуацию женщин, детей и стариков. На данный момент более 70 тысяч беженцев приняла Россия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/glava-mchs-otpravilsya-v-donbass-dlya-evakuatsii-bezhentsev-v-abkhaziyu-1037721493.html
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"Айтар" примет первую группу беженцев из ДНР и ЛНР
16:21 22.02.2022 (обновлено: 16:32 22.02.2022) Подписаться на
С первых дней обострения ситуации на Донбассе Абхазия заявила о готовности оказать гуманитарную и военную помощь ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik.
Беженцев из ДНР и ЛНР разместят в пансионате "Айтар" в Сухуме, сообщает
"Апсныпресс".
По поручению президента Абхазии Аслана Бжания во вторник премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание, посвященное приему и размещению в Сухуме первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
Анкваб обратил внимание на необходимость тщательной проработки всех вопросов, связанных с организацией проживания, питания, медицинского и бытового обслуживания прибывающих людей, особое внимание уделяя детям.
Приезд беженцев поручено организовать МЧС и Минтуризма Абхазии. Глава спасательного ведомства уже выехал в Донбасс для эвакуации жителей, решивших временно покинуть свои дома. На первом этапе ожидается прибытие около 100 граждан ДНР и ЛНР.
Координация работы всех государственных служб и организаций, привлеченных к обеспечению проживания беженцев, и их доставке, возложена на вице-премьера Сергея Пустовалова.
Из-за угрозы военного вторжения Украины на Донбасс, там объявили эвакуацию женщин, детей и стариков. На данный момент более 70 тысяч беженцев приняла Россия.