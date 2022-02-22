https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/aytar-primet-pervuyu-gruppu-bezhentsev-iz-dnr-i-lnr-1037721771.html

"Айтар" примет первую группу беженцев из ДНР и ЛНР

"Айтар" примет первую группу беженцев из ДНР и ЛНР

С первых дней обострения ситуации на Донбассе Абхазия заявила о готовности оказать гуманитарную и военную помощь ДНР и ЛНР. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T16:21+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Беженцев из ДНР и ЛНР разместят в пансионате "Айтар" в Сухуме, сообщает "Апсныпресс".По поручению президента Абхазии Аслана Бжания во вторник премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание, посвященное приему и размещению в Сухуме первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.Приезд беженцев поручено организовать МЧС и Минтуризма Абхазии. Глава спасательного ведомства уже выехал в Донбасс для эвакуации жителей, решивших временно покинуть свои дома. На первом этапе ожидается прибытие около 100 граждан ДНР и ЛНР.Координация работы всех государственных служб и организаций, привлеченных к обеспечению проживания беженцев, и их доставке, возложена на вице-премьера Сергея Пустовалова.Из-за угрозы военного вторжения Украины на Донбасс, там объявили эвакуацию женщин, детей и стариков. На данный момент более 70 тысяч беженцев приняла Россия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/glava-mchs-otpravilsya-v-donbass-dlya-evakuatsii-bezhentsev-v-abkhaziyu-1037721493.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/bzhaniya-abkhaziya-gotova-okazat-voennuyu-i-gumanitarnuyu-pomosch-donbassu-1037676133.html

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