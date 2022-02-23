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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора cевероатлантического циклона. 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T16:27+0300
2022-02-23T16:27+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. В четверг, 24 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 февраля
16:27 23.02.2022 (обновлено: 16:46 23.02.2022) Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора cевероатлантического циклона.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. В четверг, 24 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.