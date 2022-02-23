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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора cевероатлантического циклона. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T16:27+0300

2022-02-23T16:27+0300

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. В четверг, 24 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости