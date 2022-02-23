https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vyyavleny-fakty-nezakonnogo-vvoza-v-abkhaziyu-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1037741145.html

Трое задержаны за незаконный ввоз в Абхазию наркотиков в особо крупном размере

Трое задержаны за незаконный ввоз в Абхазию наркотиков в особо крупном размере

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативное видео с подозреваемыми в незаконном ввозе наркотиков на территорию республики. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T19:20+0300

2022-02-23T19:20+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Сотрудники УКОН МВД выявили факты незаконного ввоза наркотиков в особо крупном размере на территорию Абхазии с целью сбыта, сообщает пресс-служба министерства.По подозрению в совершении преступления были задержаны двое граждан - житель Гудауты Адгур Чамагуа, 1974 года рождения, и проживающая в Москве Наталья Филиппова, 1977 года рождения. По данным следствия, по предварительному сговору с Чамагуа, Филлипова приобрела наркотическое вещество в России и незаконно ввезла в Абхазию с целью дальнейшего сбыта.Плотно упакованные свертки с кристаллообразным твердым веществом женщина хранила при себе в нижней одежде, отмечают в ведомстве. В общей сложности правоохранители изъяли у нее более 49 грамм метадона. Нарушители были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии после пересечения границы на КПП "Псоу". В отношении Чамагуа и Филиппововй возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.Еще один гражданин Абхазии был задержан после прохождения зоны таможенного контроля на КПП "Псоу" при попытке ввезти в республику один из сильнейших синтетических наркотиков - мефедрон. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН был задержан житель Сухума Химца Агухава, 1990 года рождения. По фактам незаконного приобретения, хранения и ввоза наркотика в Абхазию возбуждено уголовное дело, Агухава заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/vzyaty-pod-strazhu-dvoe-podozrevaemykh-v-khranenii-i-perevozke-narkotikov-1037677324.html

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