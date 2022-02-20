https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/vzyaty-pod-strazhu-dvoe-podozrevaemykh-v-khranenii-i-perevozke-narkotikov-1037677324.html

Взяты под стражу двое подозреваемых в хранении и перевозке наркотиков

Взяты под стражу двое подозреваемых в хранении и перевозке наркотиков

Задержанные подозреваются в приобретении и перевозке с целью сбыта и незаконного ввоза на территорию Абхазии метадона в особо крупном размере. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T13:10+0300

2022-02-20T13:10+0300

2022-02-20T13:39+0300

в абхазии

сухумский городской суд

наркотики

абхазия

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Адгура Чамагуа и Натальи Филипповой, сообщается на сайте суда. Чамагуа и Филиппова подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии "приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере" и пунктом "б" части 3 статьи 2241 "незаконные ввоз в Республику Абхазия наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере".По данным следствия, задержанные осуществили незаконное приобретение, хранение, перевозку группой лиц по предварительному сговору, с целью сбыта и незаконного ввоза на территорию Абхазии наркотического средства "метадон", общей массой 49, 087 грамм, то есть в особо крупном размере.Адгур Чамагуа заключен под стражу на два месяца, то есть до 15 апреля 2022 года. Наталья Филиппова - на два месяца, то есть до 13 апреля 2022 года.Названные лица считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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сухумский городской суд, наркотики, абхазия