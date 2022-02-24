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Дополнительные поезда с юга России будут запущены РЖД
Дополнительные поезда с юга России будут запущены РЖД
До 2 марта в аэропортах южных городов России действуют ограничения на полеты, более 200 рейсов из Москвы задержаны или отменены. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T11:34+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. "Российские железные дороги" работают над запуском дополнительных поездов по фиксированным ценам из городов Юга России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал компании. Поезда будут ехать из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи, и других южных городов. Также к уже существующим составам будут присоединяться дополнительные вагоны. В компании также подчеркнули, что движение пассажирских поездов осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в отношении Украины. Министерство обороны России подчеркивает, что удары не будут наноситься по украинским городам, военные выводят из строя объекты военной инфраструктуры и ПВО, военные аэродромы и авиацию. Мирным жителям ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/minoborony-rossiyskie-vs-ne-ugrozhayut-mirnym-zhitelyam-ukrainy-1037747118.html
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Дополнительные поезда с юга России будут запущены РЖД
11:34 24.02.2022 (обновлено: 11:35 24.02.2022) Подписаться на
До 2 марта в аэропортах южных городов России действуют ограничения на полеты, более 200 рейсов из Москвы задержаны или отменены.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik.
"Российские железные дороги" работают над запуском дополнительных поездов по фиксированным ценам из городов Юга России, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официальный Telegram-канал компании.
Поезда будут ехать из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи, и других южных городов. Также к уже существующим составам будут присоединяться дополнительные вагоны.
"Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении
В компании также подчеркнули, что движение пассажирских поездов осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в отношении Украины.
Министерство обороны России подчеркивает, что удары не будут наноситься по украинским городам, военные выводят из строя объекты военной инфраструктуры и ПВО, военные аэродромы и авиацию. Мирным жителям ничего не угрожает.