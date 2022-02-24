https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/dopolnitelnye-poezda-s-yuga-rossii-budut-zapuscheny-rzhd-1037747829.html

Дополнительные поезда с юга России будут запущены РЖД

Дополнительные поезда с юга России будут запущены РЖД

До 2 марта в аэропортах южных городов России действуют ограничения на полеты, более 200 рейсов из Москвы задержаны или отменены. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. "Российские железные дороги" работают над запуском дополнительных поездов по фиксированным ценам из городов Юга России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал компании. Поезда будут ехать из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи, и других южных городов. Также к уже существующим составам будут присоединяться дополнительные вагоны. В компании также подчеркнули, что движение пассажирских поездов осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в отношении Украины. Министерство обороны России подчеркивает, что удары не будут наноситься по украинским городам, военные выводят из строя объекты военной инфраструктуры и ПВО, военные аэродромы и авиацию. Мирным жителям ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/minoborony-rossiyskie-vs-ne-ugrozhayut-mirnym-zhitelyam-ukrainy-1037747118.html

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