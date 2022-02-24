https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/minoborony-rossiyskie-vs-ne-ugrozhayut-mirnym-zhitelyam-ukrainy-1037747118.html
Минобороны: российские ВС не угрожают мирным жителям Украины
Минобороны: российские ВС не угрожают мирным жителям Украины
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T11:13+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.В ведомстве также сообщили, что данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.Ситуация в ДНРСпециальная военная операция в Донбассе скоро закончится, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены", — сказал он.Пушилин отметил, что штаб операции Объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен.Задача сил ДНР - выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Это задача - административная граница Донецкой области, потому что ДНР и ЛНР в административных границах тех областей, которые были до 2014 года. Поэтому задача номер один - выйти на эти границы и освободить людей, которые сейчас находятся под гнетом украинских политиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Народная милиция ДНР заявила, что готова предоставить гуманитарный коридор украинским военным, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия.Ситуация в ЛНРГлава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, чтобы избежать человеческих жертв.Позже он заявил, что есть информация, что украинские военные отказываются выполнять преступные приказы Киева, складывают оружие.Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что легкой операции у республик Донбасса не будет из-за глубоко эшелонированной обороны Украины.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/kedmi-kiev-vedet-sebya-ne-tak-kak-khotyat-khozyaeva-za-okeanom-1037745906.html
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лнр, днр, украина, россия, политика, министерство обороны рф
СУХУМ, 24 фев - Sputnik.
Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
Ситуация в ДНР
Специальная военная операция в Донбассе скоро закончится, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены", — сказал он.
Пушилин отметил, что штаб операции Объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен.
"По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре", — сказал он.
Задача сил ДНР - выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Это задача - административная граница Донецкой области, потому что ДНР и ЛНР в административных границах тех областей, которые были до 2014 года. Поэтому задача номер один - выйти на эти границы и освободить людей, которые сейчас находятся под гнетом украинских политиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"
.
Народная милиция ДНР заявила, что готова предоставить гуманитарный коридор украинским военным, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия.
Ситуация в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, чтобы избежать человеческих жертв.
"Вооруженным формированиям Украины я предлагаю сдаться, сложить оружие для того, чтобы максимально избежать человеческих жертв. Это будет гарантией того, что они будут иметь абсолютную возможность жить в свободном, демократическом, ни от кого не зависящем государстве", - сказал Пасечник в эфире RT.
Позже он заявил, что есть информация, что украинские военные отказываются выполнять преступные приказы Киева, складывают оружие.
Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что легкой операции у республик Донбасса не будет из-за глубоко эшелонированной обороны Украины.
"Мы понимаем, что перед нами глубоко эшелонированная оборона, которая строилась на протяжении последних как минимум 7,5 лет. Ничего легкого мы там не ждем, сейчас будут предприняты все необходимые действия, чтобы взломать эту оборону", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.