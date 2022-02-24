https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/minoborony-rossiyskie-vs-ne-ugrozhayut-mirnym-zhitelyam-ukrainy-1037747118.html

Минобороны: российские ВС не угрожают мирным жителям Украины

Минобороны: российские ВС не угрожают мирным жителям Украины

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T11:13+0300

2022-02-24T11:13+0300

2022-02-24T11:13+0300

лнр

днр

украина

россия

политика

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037747066_56:0:3697:2048_1920x0_80_0_0_55a756c71a608eb6d7f32a89c0ac90d4.jpg

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.В ведомстве также сообщили, что данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.Ситуация в ДНРСпециальная военная операция в Донбассе скоро закончится, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены", — сказал он.Пушилин отметил, что штаб операции Объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен.Задача сил ДНР - выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Это задача - административная граница Донецкой области, потому что ДНР и ЛНР в административных границах тех областей, которые были до 2014 года. Поэтому задача номер один - выйти на эти границы и освободить людей, которые сейчас находятся под гнетом украинских политиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Народная милиция ДНР заявила, что готова предоставить гуманитарный коридор украинским военным, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия.Ситуация в ЛНРГлава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, чтобы избежать человеческих жертв.Позже он заявил, что есть информация, что украинские военные отказываются выполнять преступные приказы Киева, складывают оружие.Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что легкой операции у республик Донбасса не будет из-за глубоко эшелонированной обороны Украины.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/kedmi-kiev-vedet-sebya-ne-tak-kak-khotyat-khozyaeva-za-okeanom-1037745906.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/narodnaya-militsiya-lnr-soobschila-chto-sbila-dva-ukrainskikh-su-24-1037745767.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лнр, днр, украина, россия, политика, министерство обороны рф