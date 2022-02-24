https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/dva-grazhdanskikh-sudna-v-azovskom-more-podverglis-atake-vsu-1037753926.html

Два гражданских судна в Азовском море подверглись атаке ВСУ

Два гражданских судна в Азовском море подверглись атаке ВСУ

В настоящий момент усилиями экипажа пожар на борту судна потушен, оба судна продолжили движение. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T14:13+0300

2022-02-24T14:13+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару вооруженных сил Украины, сообщает погранслужба на Кубани.Для эвакуации раненого моряка и оказания помощи к месту бедствия направлены пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.Как ранее сообщали РИА Новости в Росморречфлоте, судоходство в Азовском море приостановлено с 24 февраля до особого указания.Позднее там уточнили, что судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, суда между портами Крыма и Кубани могут ходить. По словам источника в морской отрасли, черноморские порты России функционируют в обычном режиме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-1037743588.html

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