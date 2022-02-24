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Два гражданских судна в Азовском море подверглись атаке ВСУ
Два гражданских судна в Азовском море подверглись атаке ВСУ
В настоящий момент усилиями экипажа пожар на борту судна потушен, оба судна продолжили движение. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T14:13+0300
2022-02-24T14:13+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару вооруженных сил Украины, сообщает погранслужба на Кубани.Для эвакуации раненого моряка и оказания помощи к месту бедствия направлены пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.Как ранее сообщали РИА Новости в Росморречфлоте, судоходство в Азовском море приостановлено с 24 февраля до особого указания.Позднее там уточнили, что судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, суда между портами Крыма и Кубани могут ходить. По словам источника в морской отрасли, черноморские порты России функционируют в обычном режиме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-1037743588.html
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азовское море, россия, украина, политика
Два гражданских судна в Азовском море подверглись атаке ВСУ
14:13 24.02.2022 (обновлено: 14:18 24.02.2022) Подписаться на
В настоящий момент усилиями экипажа пожар на борту судна потушен, оба судна продолжили движение.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару вооруженных сил Украины, сообщает погранслужба на Кубани.
"В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда "SGV-FLOT" и "SERAPHIM SAROVSKIY" подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны г. Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз "SGV-FLOT" получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов судокоманды получил тяжелое ранение", – говорится в сообщении.
Для эвакуации раненого моряка и оказания помощи к месту бедствия направлены пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.
Как ранее сообщали РИА Новости в Росморречфлоте, судоходство в Азовском море приостановлено с 24 февраля до особого указания.
Позднее там уточнили, что судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, суда между портами Крыма и Кубани могут ходить. По словам источника в морской отрасли, черноморские порты России функционируют в обычном режиме.