https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-1037743588.html

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T07:46+0300

2022-02-24T07:46+0300

2022-02-24T07:47+0300

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации."Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин.Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.В основе политики России — свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, заявил президент. "Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", - сказал он.Путин напомнил, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны, людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь.Президент выразил уверенность, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно.Ответственность за кровопролитие, заявил глава государства, будет на совести правящего на Украине режима.Путин обратился в том числе и к украинским военным, отметив, что они давали присягу на верность народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину. "Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине",- сказал он.Президент призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой. При этом он подчеркнул, что все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям.Говоря о НАТО, президент отметил, что Альянс приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа."Почему все это происходит (расширение НАТО - ред.)? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?" - задался вопросом Путин.По его словам, стоило только потерять уверенность в себе - "и все". "Баланс сил в мире оказался нарушенным. Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения не действуют", - добавил он.Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты, заявил Путин. "Надеюсь, что я буду услышан", - сказал президент.Настоящая сила заключается в справедливости и правде, которые на стороне России, заявил президент. "Уважаемые граждане России, благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе, своей культуре ценностей, опыте предков", - сказал он.Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и поддержку россиян в связи с началом операции в Донбассе. "В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству", - сказал он в своем обращении.

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владимир путин, россия, днр, лнр, украина, политика