https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/facebook-nalozhil-ogranicheniya-na-stranitsu-ria-novosti-na-90-dney-1037761910.html
Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней
Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней, заявили в пресс-службе МИА "Россия сегодня". 24.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней, заявили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".РИА Новости обратится в Роскомнадзор с просьбой помочь в разрешении ситуации, связанной с ограничениями в Facebook.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домойПозднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/baranets-rossii-nuzhno-ubeditsya-v-nesposobnosti-ukrainy-na-karatelnye-operatsii-v-donbasse-1037760938.html
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней, заявили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
"Это вопиющие нарушение свободы слова со стороны американской соцсети", – заявили в агентстве.
РИА Новости обратится в Роскомнадзор с просьбой помочь в разрешении ситуации, связанной с ограничениями в Facebook.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.