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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/generalnaya-prokuratura-usilit-rabotu-v-period-provedeniya-vyborov-v-parlament-1037746077.html
Генпрокуратура усилит работу в период проведения выборов в Парламент
Генпрокуратура усилит работу в период проведения выборов в Парламент
Всего на 23 февраля зарегистрировано 122 кандидата в депутаты Парламента из представленных 133 претендентов, регистрация одного кандидата была аннулирована. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T10:31+0300
2022-02-24T10:34+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
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выборы в парламент абхазии
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии усилит работу в целях обеспечения законности в период проведения выборов в депутаты Народного Собрания, сообщает сайт ведомства. Кроме того, сотрудники прокуратуры организуют дежурства для приема граждан во время избирательной кампании, будут следить за соблюдением законодательных норм при формировании избирательных комиссий, проведении предвыборной агитации и финансировании избирательной кампании. При выявлении признаков преступления прокуратура будет незамедлительно организовывать соответствующие проверки. Регистрация кандидатов в депутаты завершится 2 марта. Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый созыв Парламента будет седьмым по счету и будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/tsik-zaregistriroval-esche-trekh-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037740062.html
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генеральная прокуратура абхазии, новости, выборы в парламент абхазии

Генпрокуратура усилит работу в период проведения выборов в Парламент

10:31 24.02.2022 (обновлено: 10:34 24.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Прокуратура.
Прокуратура. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего на 23 февраля зарегистрировано 122 кандидата в депутаты Парламента из представленных 133 претендентов, регистрация одного кандидата была аннулирована.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии усилит работу в целях обеспечения законности в период проведения выборов в депутаты Народного Собрания, сообщает сайт ведомства.

В соответствии с распоряжением Генерального прокурора, поручено обеспечить своевременное рассмотрение жалоб в определенные законодательством сроки, в том числе и в выходные дни.

Кроме того, сотрудники прокуратуры организуют дежурства для приема граждан во время избирательной кампании, будут следить за соблюдением законодательных норм при формировании избирательных комиссий, проведении предвыборной агитации и финансировании избирательной кампании.
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
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ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов в депутаты Парламента
Вчера, 18:15
При выявлении признаков преступления прокуратура будет незамедлительно организовывать соответствующие проверки.
Регистрация кандидатов в депутаты завершится 2 марта.
Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый созыв Парламента будет седьмым по счету и будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
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