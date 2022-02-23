https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/tsik-zaregistriroval-esche-trekh-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037740062.html

ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов в депутаты Парламента

ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов в депутаты Парламента

Всего к этому моменту зарегистрировано 122 кандидата в депутаты Парламента из представленных 133 претендентов, регистрация одного кандидата была аннулирована. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T18:15+0300

2022-02-23T18:15+0300

2022-02-23T18:15+0300

в абхазии

цик абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583698_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5e8f4997f6e4774a81fe7aa37b6aa8e.jpg

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Решением Центральной избирательной комиссии Абхазии от 23 февраля зарегистрировано еще три кандидата в депутаты Народного Собрания, сообщает ЦИК.Рассмотрев представленные документы, ЦИК зарегистрировал следующих кандидатов:К этому часу ЦИК зарегистрировал всего 122 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии.Регистрация одного кандидата была аннулирована. Регистрация кандидатов проходит до 2 марта.Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей. Со списком всех представленных претендентов и картой округов можно ознакомиться здесь.Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов. На проведение выборов из бюджета страны было выделено 20 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цик абхазии, новости