https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/tsik-zaregistriroval-esche-trekh-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037740062.html
ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов в депутаты Парламента
ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов в депутаты Парламента
Всего к этому моменту зарегистрировано 122 кандидата в депутаты Парламента из представленных 133 претендентов, регистрация одного кандидата была аннулирована. 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T18:15+0300
2022-02-23T18:15+0300
2022-02-23T18:15+0300
в абхазии
цик абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583698_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5e8f4997f6e4774a81fe7aa37b6aa8e.jpg
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Решением Центральной избирательной комиссии Абхазии от 23 февраля зарегистрировано еще три кандидата в депутаты Народного Собрания, сообщает ЦИК.Рассмотрев представленные документы, ЦИК зарегистрировал следующих кандидатов:К этому часу ЦИК зарегистрировал всего 122 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии.Регистрация одного кандидата была аннулирована. Регистрация кандидатов проходит до 2 марта.Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей. Со списком всех представленных претендентов и картой округов можно ознакомиться здесь.Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов. На проведение выборов из бюджета страны было выделено 20 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583698_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f880dcce9a608590f4de84c5eef5e9ea.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цик абхазии, новости
ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов в депутаты Парламента
Подписаться на
Всего к этому моменту зарегистрировано 122 кандидата в депутаты Парламента из представленных 133 претендентов, регистрация одного кандидата была аннулирована.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Решением Центральной избирательной комиссии Абхазии от 23 февраля зарегистрировано еще три кандидата в депутаты Народного Собрания, сообщает ЦИК.
Рассмотрев представленные документы, ЦИК зарегистрировал следующих кандидатов:
Жилинскую Елену Николаевну по избирательному округу № 2 (Новый район);
Ардзинба Геннадия Алекаевича по избирательному округу № 3 (Старый поселок);
Цвижба Гунду Радионовну по избирательному округу № 32 (Очамчырский).
К этому часу ЦИК зарегистрировал всего 122 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии.Регистрация одного кандидата была аннулирована
.
Регистрация кандидатов проходит до 2 марта.
Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей. Со списком всех представленных претендентов и картой округов можно ознакомиться здесь
.
Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.
Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов. На проведение выборов из бюджета страны было выделено 20 миллионов рублей
.