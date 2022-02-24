https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/glava-mchs-abkhazii-rasskazal-kak-perevozili-bezhentsev-iz-dnr-i-lnr-v-sukhum-1037758505.html
Глава МЧС Абхазии рассказал, как перевозили беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Глава МЧС Абхазии рассказал, как перевозили беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики в четверг, 24... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T16:27+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на брифинге в Sputnik рассказал о том, как проходил процесс транспортировки и размещения беженцев из ДНР и ЛНР.Всего из ДНР и ЛНР было вывезено 93 человека, из них – 49 это дети и один пенсионер, подчеркнул Лев Квициния."Наши автобусы не заехали ни в Луганск, ни в Донецк, в Луганске есть переходной пункт "Гуково", мы их там встречали. Людей привезли туда на автобусе, затем мы пересадили их в наш автобус, то же самое было в Донецке, на КПП "Успенка", – рассказал руководитель спасательного ведомства.Колонна ехала очень медленно, чтобы не доставлять неудобств пассажирам автобусов, сказал Квициния.По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар", где созданы все необходимые условия. Лев Квициния сказал, что если ситуация на Донбассе будет требовать, чтобы Абхазия приняла еще большее количество беженцев, то будет организована эвакуация людей в республику.По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-reshenie-prezidenta-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037709511.html
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Глава МЧС Абхазии рассказал, как перевозили беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
16:27 24.02.2022 (обновлено: 16:30 24.02.2022) Подписаться на
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики в четверг, 24 февраля.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на брифинге в Sputnik рассказал о том, как проходил процесс транспортировки и размещения беженцев из ДНР и ЛНР.
"По поручению президента Республики Абхазия, была поставлена задача об эвакуации беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Была организована группа, чтобы осуществить эту операцию, нам необходимо было организовать реанимобиль, соответственно экипаж, также было два автобуса", – отметил глава МЧС.
Всего из ДНР и ЛНР было вывезено 93 человека, из них – 49 это дети и один пенсионер, подчеркнул Лев Квициния.
"Наши автобусы не заехали ни в Луганск, ни в Донецк, в Луганске есть переходной пункт "Гуково", мы их там встречали. Людей привезли туда на автобусе, затем мы пересадили их в наш автобус, то же самое было в Донецке, на КПП "Успенка", – рассказал руководитель спасательного ведомства.
Колонна ехала очень медленно, чтобы не доставлять неудобств пассажирам автобусов, сказал Квициния.
"Останавливались мы практически каждый час, ехали не торопясь, чтобы у детей было хорошее настроение. Конечно, у взрослых было волнение, потому что они оставили там своих мужей, братьев на передовой. По дороге сотрудники ГАИ, МЧС России оказывали содействие, также нас ждали на КПП "Псоу", без очереди проверили документы", – отметил министр.
По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар", где созданы все необходимые условия. Лев Квициния сказал, что если ситуация на Донбассе будет требовать, чтобы Абхазия приняла еще большее количество беженцев, то будет организована эвакуация людей в республику.
По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.