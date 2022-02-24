https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/glava-mchs-abkhazii-rasskazal-kak-perevozili-bezhentsev-iz-dnr-i-lnr-v-sukhum-1037758505.html

Глава МЧС Абхазии рассказал, как перевозили беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум

Глава МЧС Абхазии рассказал, как перевозили беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики в четверг, 24... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T16:27+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на брифинге в Sputnik рассказал о том, как проходил процесс транспортировки и размещения беженцев из ДНР и ЛНР.Всего из ДНР и ЛНР было вывезено 93 человека, из них – 49 это дети и один пенсионер, подчеркнул Лев Квициния."Наши автобусы не заехали ни в Луганск, ни в Донецк, в Луганске есть переходной пункт "Гуково", мы их там встречали. Людей привезли туда на автобусе, затем мы пересадили их в наш автобус, то же самое было в Донецке, на КПП "Успенка", – рассказал руководитель спасательного ведомства.Колонна ехала очень медленно, чтобы не доставлять неудобств пассажирам автобусов, сказал Квициния.По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар", где созданы все необходимые условия. Лев Квициния сказал, что если ситуация на Донбассе будет требовать, чтобы Абхазия приняла еще большее количество беженцев, то будет организована эвакуация людей в республику.По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-reshenie-prezidenta-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037709511.html

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