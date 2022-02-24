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Лев Квициния об эвакуации беженцев из ЛНР и ДНР
Лев Квициния об эвакуации беженцев из ЛНР и ДНР
В Абхазию доставлено 93 беженца из ЛНР и ДНР, их разместили в одном из сухумских пансионатов. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T19:24+0300
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики в четверг 24 февраля.По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар", где созданы все необходимые условия. Лев Квициния сказал, что если ситуация на Донбассе будет требовать, чтобы Абхазия приняла еще большее количество беженцев, то будет организована эвакуация людей в республику.По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-pribyli-v-sukhum-1037752928.html
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Лев Квициния об эвакуации беженцев из ЛНР и ДНР
19:24 24.02.2022 (обновлено: 21:39 24.02.2022) Подписаться на
В Абхазию доставлено 93 беженца из ЛНР и ДНР, их разместили в одном из сухумских пансионатов.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики в четверг 24 февраля.
По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар", где созданы все необходимые условия. Лев Квициния сказал, что если ситуация на Донбассе будет требовать, чтобы Абхазия приняла еще большее количество беженцев, то будет организована эвакуация людей в республику.
По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.