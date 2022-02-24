Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Сухум
13:55 24.02.2022 (обновлено: 14:31 24.02.2022)
Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Сухум
По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики.
Прибывших начали размещать в гостинице "Айтар" в Сухуме.
"Была поставлена задача вывезти из Донецка и Луганска людей. Из Луганска мы привезли 55 человек, из Донецка – 38", – сообщил глава МЧС Абахзии Лев Квициния.
В числе прибывших 32 ребенка из ДНР и 22 из ЛНР.
22 февраля, 16:21
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.