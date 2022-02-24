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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-pribyli-v-sukhum-1037752928.html
Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Сухум
Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Сухум
По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T13:55+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прибывших начали размещать в гостинице "Айтар" в Сухуме. В числе прибывших 32 ребенка из ДНР и 22 из ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/aytar-primet-pervuyu-gruppu-bezhentsev-iz-dnr-i-lnr-1037721771.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/bzhaniya-abkhaziya-gotova-okazat-voennuyu-i-gumanitarnuyu-pomosch-donbassu-1037676133.html
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Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Сухум

13:55 24.02.2022 (обновлено: 14:31 24.02.2022)
Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Сухум
Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
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По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики.
Прибывших начали размещать в гостинице "Айтар" в Сухуме.

"Была поставлена задача вывезти из Донецка и Луганска людей. Из Луганска мы привезли 55 человек, из Донецка – 38", – сообщил глава МЧС Абахзии Лев Квициния.

В числе прибывших 32 ребенка из ДНР и 22 из ЛНР.
Гостиница Айтар - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2022
В Абхазии
"Айтар" примет первую группу беженцев из ДНР и ЛНР
22 февраля, 16:21
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Сухум
Аслан Бжания на пресс-конференции - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2022
Бжания: Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу
20 февраля, 11:39
Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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