https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/mid-otreagiroval-na-reshenie-ukrainy-razorvat-dipotnosheniya-s-rossiey--1037753641.html

МИД отреагировал на решение Украины разорвать дипотношения с Россией

МИД отреагировал на решение Украины разорвать дипотношения с Россией

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T14:05+0300

2022-02-24T14:05+0300

2022-02-24T14:20+0300

мид рф

россия

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/17/1037740683_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_6b54b9eb89eefbe9a43083573b2b15a2.jpg

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Разрыв отношений с Украиной – не наш выбор, но действия Киева – логическое завершение его русофобской политики, заявили РИА Новости в российском МИД.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/ukraina-razorvala-diplomaticheskie-otnosheniya-s-rossiey-1037751145.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид рф, россия, украина, политика