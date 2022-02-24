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МИД отреагировал на решение Украины разорвать дипотношения с Россией
МИД отреагировал на решение Украины разорвать дипотношения с Россией
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T14:05+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Разрыв отношений с Украиной – не наш выбор, но действия Киева – логическое завершение его русофобской политики, заявили РИА Новости в российском МИД.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/ukraina-razorvala-diplomaticheskie-otnosheniya-s-rossiey-1037751145.html
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МИД отреагировал на решение Украины разорвать дипотношения с Россией
14:05 24.02.2022 (обновлено: 14:20 24.02.2022) Подписаться на
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik
. Разрыв отношений с Украиной – не наш выбор, но действия Киева – логическое завершение его русофобской политики, заявили РИА Новости
в российском МИД.
"Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве в комментарии РИА Новости.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.