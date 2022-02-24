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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T12:49+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией, сообщает РИА Новости, со ссылкой на брифинг главы государства.22 февраля Зеленский сообщил, что получил запрос от Министерства иностранных дел Украины о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства заверил, Россия не нацелена на оккупацию Украины, а желает добиться ее демилитаризации и денацификации.В Министерстве обороны России заверили, что мирному населению Украины ничего не угрожает – удары наносятся только по военной инфраструктуре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/lnr-i-dnr-pereshli-v-kontrnastuplenie-pri-podderzhke-rossiyskikh-vs-1037750307.html
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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
12:49 24.02.2022 (обновлено: 13:39 24.02.2022) Подписаться на
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией, сообщает РИА Новости
, со ссылкой на брифинг главы государства.
22 февраля Зеленский сообщил, что получил запрос от Министерства иностранных дел Украины о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства заверил, Россия не нацелена на оккупацию Украины, а желает добиться ее демилитаризации и денацификации.
В Министерстве обороны России заверили, что мирному населению Украины ничего не угрожает – удары наносятся только по военной инфраструктуре.