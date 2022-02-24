https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/ukraina-razorvala-diplomaticheskie-otnosheniya-s-rossiey-1037751145.html

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T12:49+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией, сообщает РИА Новости, со ссылкой на брифинг главы государства.22 февраля Зеленский сообщил, что получил запрос от Министерства иностранных дел Украины о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства заверил, Россия не нацелена на оккупацию Украины, а желает добиться ее демилитаризации и денацификации.В Министерстве обороны России заверили, что мирному населению Украины ничего не угрожает – удары наносятся только по военной инфраструктуре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/lnr-i-dnr-pereshli-v-kontrnastuplenie-pri-podderzhke-rossiyskikh-vs-1037750307.html

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