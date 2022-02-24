https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/minoborony-rossii-soobschilo-chto-sredstva-pvo-ukrainy-podavleny-1037745105.html

Минобороны России сообщило, что средства ПВО Украины подавлены

Минобороны России сообщило, что средства ПВО Украины подавлены

Президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T09:30+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.При этом военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления не оказывают".Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, отметили в Минобороны. Там также подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам, гражданскому населению ничего не угрожает.Помимо этого, в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html

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