https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/minoborony-rossii-soobschilo-chto-sredstva-pvo-ukrainy-podavleny-1037745105.html
Минобороны России сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Минобороны России сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T09:30+0300
2022-02-24T09:30+0300
2022-02-24T10:28+0300
россия
украина
днр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037745057_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_eb5ac5d08d528369a8377f9d29786e32.jpg
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.При этом военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления не оказывают".Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, отметили в Минобороны. Там также подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам, гражданскому населению ничего не угрожает.Помимо этого, в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037745057_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_43b30214ad82343379a1dde0bbf044fc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, днр, лнр
Минобороны России сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
09:30 24.02.2022 (обновлено: 10:28 24.02.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik
. Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, пишет РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
При этом военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления не оказывают".
"Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены", — заявили в ведомстве.
Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, отметили в Минобороны.
Там также подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Помимо этого, в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.