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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/minoborony-rossii-soobschilo-chto-sredstva-pvo-ukrainy-podavleny-1037745105.html
Минобороны России сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Минобороны России сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.При этом военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления не оказывают".Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, отметили в Минобороны. Там также подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам, гражданскому населению ничего не угрожает.Помимо этого, в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html
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Минобороны России сообщило, что средства ПВО Украины подавлены

09:30 24.02.2022 (обновлено: 10:28 24.02.2022)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
При этом военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления не оказывают".
"Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены", — заявили в ведомстве.
Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, отметили в Минобороны.
Там также подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Обращение Владимира Путина к россиянам - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
Владимир Путин о начале спецоперации в Донбассе
08:58
Помимо этого, в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
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