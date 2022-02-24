https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html

Владимир Путин о начале спецоперации в Донбассе

Владимир Путин о начале спецоперации в Донбассе

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T08:58+0300

2022-02-24T08:58+0300

2022-02-24T09:42+0300

видео

мультимедиа

владимир путин

россия

днр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037744891_36:0:742:397_1920x0_80_0_0_01c4034fcb516150e7f0a5c94d89d1d3.jpg

Ранее Главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-1037743588.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, владимир путин, россия, днр, лнр