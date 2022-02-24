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Владимир Путин о начале спецоперации в Донбассе
Владимир Путин о начале спецоперации в Донбассе
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T08:58+0300
2022-02-24T08:58+0300
2022-02-24T09:42+0300
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Ранее Главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-1037743588.html
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, днр, лнр
Владимир Путин о начале спецоперации в Донбассе
08:58 24.02.2022 (обновлено: 09:42 24.02.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.
Ранее Главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.