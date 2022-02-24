https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/mintrans-osuschestvit-operativnyy-vyvoz-vsekh-zhelayuschikh-s-yuga-rossii-1037749212.html

Минтранс осуществит оперативный вывоз всех желающих с юга России

Минтранс осуществит оперативный вывоз всех желающих с юга России

Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 2 марта. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

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россия

ржд

аэропорт

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих с юга России железнодорожным и автобусным транспортом, имеющихся ресурсов достаточно, вся необходимая помощь на местах будет оказана, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве также отметили, что имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. "В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", – сообщает ведомство.Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.Из Москвы приостановил свои рейсы на юг России "Аэрофлот".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/dopolnitelnye-poezda-s-yuga-rossii-budut-zapuscheny-rzhd-1037747829.html

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