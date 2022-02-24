https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/mintrans-osuschestvit-operativnyy-vyvoz-vsekh-zhelayuschikh-s-yuga-rossii-1037749212.html
Минтранс осуществит оперативный вывоз всех желающих с юга России
Минтранс осуществит оперативный вывоз всех желающих с юга России
Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 2 марта. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T12:18+0300
2022-02-24T12:18+0300
2022-02-24T12:36+0300
россия
ржд
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037749175_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_d24958945773b638b99e5ae8dd078be4.jpg
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих с юга России железнодорожным и автобусным транспортом, имеющихся ресурсов достаточно, вся необходимая помощь на местах будет оказана, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве также отметили, что имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. "В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", – сообщает ведомство.Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.Из Москвы приостановил свои рейсы на юг России "Аэрофлот".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/dopolnitelnye-poezda-s-yuga-rossii-budut-zapuscheny-rzhd-1037747829.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037749175_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ff7c48b04a3b94eb536b77e388698a4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, ржд, аэропорт
Минтранс осуществит оперативный вывоз всех желающих с юга России
12:18 24.02.2022 (обновлено: 12:36 24.02.2022) Подписаться на
Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 2 марта.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik.
Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих с юга России железнодорожным и автобусным транспортом, имеющихся ресурсов достаточно, вся необходимая помощь на местах будет оказана, сообщает
пресс-служба ведомства.
"В связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом", – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий.
"В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", – сообщает ведомство.
Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.
Из Москвы приостановил свои рейсы на юг России "Аэрофлот".