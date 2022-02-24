https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/minzdrav-utverdil-novye-sroki-nakhozhdeniya-na-karantine-pri-covid-19-1037751956.html

Минздрав утвердил новые сроки нахождения на карантине при COVID-19

Минздрав утвердил новые сроки нахождения на карантине при COVID-19

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 51284. Из них 44083 человека выздоровели и 645 умерли. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T13:21+0300

2022-02-24T13:21+0300

2022-02-24T13:29+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. По приказу министра здравоохранения Абхазии, люди с легким течением COVID-19 должны находиться на карантине не менее 14 дней, сказала помощник министра здравоохранения, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ и член оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа в репортаже Абхазского телевидения.По словам специалистов, после 14-дневной самоизоляции, людям с легким течением болезни не нужно повторно проводить ПЦР-тестирование."Легкое течение заболевания не говорит о том, что человек не является в этот момент выделителем. Поэтому мы в очередной раз просим наших граждан оставаться бдительными и не быть причиной заражения окружающих людей", – отметила Матуа.Как рассказала заведующая инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба, в реанимации нет тех, кто прошел вакцинацию.На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 66 пациентов, в тяжелом состоянии 13 из них, состояние здоровья 53 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 36, шестеро в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице – 22 пациента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/za-ves-period-pandemii-v-abkhazii-vaktsinirovali-18000-chelovek-1037636684.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия