https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/minzdrav-utverdil-novye-sroki-nakhozhdeniya-na-karantine-pri-covid-19-1037751956.html
Минздрав утвердил новые сроки нахождения на карантине при COVID-19
Минздрав утвердил новые сроки нахождения на карантине при COVID-19
По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 51284. Из них 44083 человека выздоровели и 645 умерли. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T13:21+0300
2022-02-24T13:21+0300
2022-02-24T13:29+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
медицина
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/01/1036549420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f7507a423658e0adc1cc879994bb813.jpg
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. По приказу министра здравоохранения Абхазии, люди с легким течением COVID-19 должны находиться на карантине не менее 14 дней, сказала помощник министра здравоохранения, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ и член оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа в репортаже Абхазского телевидения.По словам специалистов, после 14-дневной самоизоляции, людям с легким течением болезни не нужно повторно проводить ПЦР-тестирование."Легкое течение заболевания не говорит о том, что человек не является в этот момент выделителем. Поэтому мы в очередной раз просим наших граждан оставаться бдительными и не быть причиной заражения окружающих людей", – отметила Матуа.Как рассказала заведующая инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба, в реанимации нет тех, кто прошел вакцинацию.На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 66 пациентов, в тяжелом состоянии 13 из них, состояние здоровья 53 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 36, шестеро в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице – 22 пациента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/za-ves-period-pandemii-v-abkhazii-vaktsinirovali-18000-chelovek-1037636684.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/01/1036549420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0527d2a8283ac6b7895d49aac5604633.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Минздрав утвердил новые сроки нахождения на карантине при COVID-19
13:21 24.02.2022 (обновлено: 13:29 24.02.2022) Подписаться на
По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 51284. Из них 44083 человека выздоровели и 645 умерли.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik.
По приказу министра здравоохранения Абхазии, люди с легким течением COVID-19 должны находиться на карантине не менее 14 дней, сказала помощник министра здравоохранения, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ и член оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа в репортаже
Абхазского телевидения.
"Считается, что пациенты с вирусом дельта, могут активно выделять вирус от 7 до 11 дней, пациенты с омикроном – меньше. Но так как мы не всегда можем сразу дифференцировать пациента по клинической симптоматике, особенно в первые дни, мы не стали рисковать и остановились на 14 днях", – сказала Матуа.
По словам специалистов, после 14-дневной самоизоляции, людям с легким течением болезни не нужно повторно проводить ПЦР-тестирование.
"Легкое течение заболевания не говорит о том, что человек не является в этот момент выделителем. Поэтому мы в очередной раз просим наших граждан оставаться бдительными и не быть причиной заражения окружающих людей", – отметила Матуа.
Как рассказала заведующая инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба, в реанимации нет тех, кто прошел вакцинацию.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 66 пациентов, в тяжелом состоянии 13 из них, состояние здоровья 53 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 36, шестеро в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице – 22 пациента.