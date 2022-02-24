https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/nato-deystviya-rossii-ugrozhayut-evroatlanticheskoy-bezopasnosti-1037754743.html

НАТО: действия России угрожают евроатлантической безопасности

НАТО: действия России угрожают евроатлантической безопасности

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о том, что инициируют очный саммит НАТО "как можно скорее". 24.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Организация Североатлантического договора считает действия России по отношению к Украине угрозой евроатлантической безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание постоянных представителей стран НАТО в Брюсселе. Также организация заявила, что в соответствии с планами по защите всех союзников приступит к развертыванию дополнительных оборонительных сухопутных, морских и воздушных сил в восточном направлении. В документе подчеркивается, что меры остаются превентивными и не нацелены на эскалацию в регионе. Утром 24 февраля Владимир Путин сообщил о решении начать специальную военную операцию в отношении Украины. Минобороны РФ подчеркивает, что действия не нацелены на причинение вреда мирным жителям, удары наносятся по военной инфраструктуре Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/dva-grazhdanskikh-sudna-v-azovskom-more-podverglis-atake-vsu-1037753926.html

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