https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/nato-deystviya-rossii-ugrozhayut-evroatlanticheskoy-bezopasnosti-1037754743.html
НАТО: действия России угрожают евроатлантической безопасности
НАТО: действия России угрожают евроатлантической безопасности
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о том, что инициируют очный саммит НАТО "как можно скорее". 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T14:30+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Организация Североатлантического договора считает действия России по отношению к Украине угрозой евроатлантической безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание постоянных представителей стран НАТО в Брюсселе. Также организация заявила, что в соответствии с планами по защите всех союзников приступит к развертыванию дополнительных оборонительных сухопутных, морских и воздушных сил в восточном направлении. В документе подчеркивается, что меры остаются превентивными и не нацелены на эскалацию в регионе. Утром 24 февраля Владимир Путин сообщил о решении начать специальную военную операцию в отношении Украины. Минобороны РФ подчеркивает, что действия не нацелены на причинение вреда мирным жителям, удары наносятся по военной инфраструктуре Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/dva-grazhdanskikh-sudna-v-azovskom-more-podverglis-atake-vsu-1037753926.html
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НАТО: действия России угрожают евроатлантической безопасности
14:30 24.02.2022 (обновлено: 14:34 24.02.2022) Подписаться на
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о том, что инициируют очный саммит НАТО "как можно скорее".
СУХУМ, 24 фев – Sputnik.
Организация Североатлантического договора считает действия России по отношению к Украине угрозой евроатлантической безопасности, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заседание постоянных представителей стран НАТО в Брюсселе.
"НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора", – указывается в документе.
Также организация заявила, что в соответствии с планами по защите всех союзников приступит к развертыванию дополнительных оборонительных сухопутных, морских и воздушных сил в восточном направлении.
В документе подчеркивается, что меры остаются превентивными и не нацелены на эскалацию в регионе.
Утром 24 февраля Владимир Путин сообщил о решении начать специальную военную операцию в отношении Украины. Минобороны РФ подчеркивает, что действия не нацелены на причинение вреда мирным жителям, удары наносятся по военной инфраструктуре Украины.