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Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о национально-освободительном движении

Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о национально-освободительном движении

Документ устанавливает правовые и экономические основы защиты участников национально-освободительного движения "в целях создания условий, обеспечивающих им... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T16:33+0300

2022-02-24T16:33+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии приняли в первом чтении закон "О национально-освободительном движении Абхазского народа".Действие закона также распространяется на членов семьи погибшего, умершего или пропавшего без вести участника национально-освободительного движения. Это касается супругов, не вступивших в брак повторно, несовершеннолетних детей и студентов до окончания вуза, родителей, а также дедушек и бабушек, в случае отсутствия лиц, которые обязаны содержать их по закону.Перечисленным лицам, согласно закону, предоставляются следующие меры социальной защиты и поддержки:Закон вступает в силу после его принятия в окончательном чтении и со дня его первого официального опубликования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/zakon-o-veteranakh-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-prinyat-v-pervom-chtenii-1037751483.html

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новости, парламент абхазии, законопроекты