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Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о национально-освободительном движении
Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о национально-освободительном движении
Документ устанавливает правовые и экономические основы защиты участников национально-освободительного движения "в целях создания условий, обеспечивающих им... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T16:33+0300
2022-02-24T16:46+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии приняли в первом чтении закон "О национально-освободительном движении Абхазского народа".Действие закона также распространяется на членов семьи погибшего, умершего или пропавшего без вести участника национально-освободительного движения. Это касается супругов, не вступивших в брак повторно, несовершеннолетних детей и студентов до окончания вуза, родителей, а также дедушек и бабушек, в случае отсутствия лиц, которые обязаны содержать их по закону.Перечисленным лицам, согласно закону, предоставляются следующие меры социальной защиты и поддержки:Закон вступает в силу после его принятия в окончательном чтении и со дня его первого официального опубликования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/zakon-o-veteranakh-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-prinyat-v-pervom-chtenii-1037751483.html
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новости, парламент абхазии, законопроекты

Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о национально-освободительном движении

16:33 24.02.2022 (обновлено: 16:46 24.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Народное Собрание Республики Абхазия
Народное Собрание Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Документ устанавливает правовые и экономические основы защиты участников национально-освободительного движения "в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, почет и уважение в абхазском обществе".
СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии приняли в первом чтении закон "О национально-освободительном движении Абхазского народа".

Социальные гарантии, прописанные в законе, распространяются на граждан Абхазии, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые стали инвалидами в результате участия в национально-освободительном движении абхазского народа в 1931, 1947, 1956, 1967, 1978, 1980, 1989 и 1991 годах, а также на тех, кто был подвергнут уголовному преследованию со стороны СССР за участие в движении.

Действие закона также распространяется на членов семьи погибшего, умершего или пропавшего без вести участника национально-освободительного движения. Это касается супругов, не вступивших в брак повторно, несовершеннолетних детей и студентов до окончания вуза, родителей, а также дедушек и бабушек, в случае отсутствия лиц, которые обязаны содержать их по закону.
Сессия в парламента Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
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Перечисленным лицам, согласно закону, предоставляются следующие меры социальной защиты и поддержки:
выплата пенсий, пособий, социальная помощь;
финансовая помощь для приобретения или ремонта жилья, предоставление жилья инвалидам первой группы, получившим ранение, контузию, заболевания;
получение земли для строительства жилья;
внеочередная госпитализация;
внеочередная бесплатная установка домашнего телефона;
50 процентов оплаты электричества, воды, домашнего телефона;
предоставление инвалидам первой группы жилья от государства на льготных условиях;
обеспечение инвалидов первой группы путевками в санатории;
компенсация платных медицинских услуг инвалидам первой группы в Абхазии и за ее пределами.
Закон вступает в силу после его принятия в окончательном чтении и со дня его первого официального опубликования.
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