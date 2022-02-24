Закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии принят в первом чтении
16:17 24.02.2022 (обновлено: 18:59 24.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия в парламента Республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Законопроект классифицирует участников и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и устанавливает их социальные права, льготы.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Абхазии".
В законопроекте "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Абхазии" приводятся основные понятия:
1.Ветеран Отечественной войны – это лицо из состава вооруженных сил Абхазии или народного ополчения, в том числе доброволец, принимавший участие в боях, занимавшийся материально-техническим и медицинским обеспечением армии. К ветеранам в том числе относятся: работники Абхазской телерадиокомпании, журналисты, корреспонденты, которые исполняли обязанности в зонах боевых действий.
2.Добровольцем Отечественной войны считается иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывший в 1992-1993 годах в Абхазию и принимавший участие в боевых действиях или занимавшийся материально-техническим и медицинским обеспечением армии.
3.Участник Отечественной войны – это служащий тыла, обслуживавший армию, работник организации, выполнявший задачи в интересах вооруженных сил Абхазии. Журналист, корреспондент, работник культуры, врач, работавший в тылу.
4.Ветеран боевых действий на территории Абхазии – лицо из состава вооруженных сил Абхазии, сотрудник органов, в которых предусмотрена военная служба, участник народного ополчения, принимавший участие в боевых действиях, операциях в Абхазии в 1992-1993 годах.
5.Инвалид Отечественной войны народа Абхазии – лицо из состава вооруженных сил, народного ополчения, доброволец, сотрудники СМИ и служащие тыла, ставшие инвалидами после ранения, контузии или заболевания, полученного в годы Отечественной войны.
6.Инвалид боевых действий в Абхазии - лицо из состава вооруженных сил Абхазии, сотрудник органов, в которых предусмотрена военная служба, участник народного ополчения, ставшие инвалидами после ранения, контузии или заболевания, полученного в период боевых действий, операций и заданий.
В законе указаны меры социальной защиты, оказываемые государством ветеранам:
выплата пенсий и пособий,
внеочередная госпитализация,
первоочередное получение земли для строительства жилья,
30 процентов оплаты коммунальных услуг за электричество, воду, домашний телефон; инвалиды первой и второй группы – 50 процентов,
предоставление жилья из государственного жилищного фонда на льготных условиях, с частичным освобождением от оплаты жилья – 50 процентов.
2 декабря 2021, 17:45
Дополнительные меры соцподдержки инвалидов Отечественной войны и боевых действий в Абхазии:
право инвалидов I и II групп на бесплатное приобретение лекарств в государственных аптеках, III группы – приобретение лекарств со скидкой 50 процентов,
право инвалидов I и II групп на 50-процентную скидку на оплату электричества, воды и домашнего телефона,
Меры социальной поддержки для добровольцев Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий в республике:
обеспечение путевками добровольцев и членов их семей в санатории Абхазии,
преимущественное право детей при проведении конкурса на получение образовательных грантов,
финансирование за счет средств госбюджета расходов на обучение детей в садах, школах и вузах.
Закон вступает в силу после его принятия в окончательном чтении и со дня его первого официального опубликования.