https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/zakon-o-veteranakh-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-prinyat-v-pervom-chtenii-1037751483.html

Закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии принят в первом чтении

Закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии принят в первом чтении

Законопроект классифицирует участников и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и устанавливает их социальные права, льготы. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T16:17+0300

2022-02-24T16:17+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Абхазии".В законопроекте "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Абхазии" приводятся основные понятия:В законе указаны меры социальной защиты, оказываемые государством ветеранам:Дополнительные меры соцподдержки инвалидов Отечественной войны и боевых действий в Абхазии:Меры социальной поддержки для добровольцев Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий в республике:Закон вступает в силу после его принятия в окончательном чтении и со дня его первого официального опубликования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/pravitelstvo-utverdilo-programmu-meditsinskoy-reabilitatsii-invalidov-voyny-1037312739.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/opredeleny-pervye-poluchateli-gospodderzhki-v-ramkakh-programmy-zhilische-2022-1036568658.html

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