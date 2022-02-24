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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T17:06+0300
2022-02-24T17:06+0300
2022-02-24T17:06+0300
в абхазии
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В пятницу, 25 февраля, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Днем без осадков, вечером из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен слабый дождь.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 февраля
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В пятницу, 25 февраля, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Днем без осадков, вечером из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен слабый дождь.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.