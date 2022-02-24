https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html

Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Вечером в четверг 24 февраля российский лидер проводит встречу с крупным бизнесом. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T19:55+0300

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине - вынужденная мера, так как РФ не оставили шансов поступить иначе, пишет РИА Новости.Президент подчеркнул, что Россия готовилась к текущей ситуации, анализировала риски. Путин добавил, что экономические партнеры России не должны выталкивать страну из международной финансовой системы, но рестрикции будут.Он отметил, что Россия остается частью мировой экономики и, настолько, насколько она остается этой частью, не собирается наносить ущерб системе, частью которой является.Ранее он сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html

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владимир путин, россия, экономика, бизнес, в мире, украина, донбасс