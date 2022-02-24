https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html
Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой
Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой
Вечером в четверг 24 февраля российский лидер проводит встречу с крупным бизнесом. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T19:55+0300
2022-02-24T19:55+0300
2022-02-24T19:59+0300
владимир путин
россия
экономика
бизнес
в мире
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037764342_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_f967f50c727ff9b5a55294dbf6804b12.jpg
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине - вынужденная мера, так как РФ не оставили шансов поступить иначе, пишет РИА Новости.Президент подчеркнул, что Россия готовилась к текущей ситуации, анализировала риски. Путин добавил, что экономические партнеры России не должны выталкивать страну из международной финансовой системы, но рестрикции будут.Он отметил, что Россия остается частью мировой экономики и, настолько, насколько она остается этой частью, не собирается наносить ущерб системе, частью которой является.Ранее он сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037764342_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_a1ad05ebcc03dde8dff972b93d66eac6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, экономика, бизнес, в мире, украина, донбасс
Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой
19:55 24.02.2022 (обновлено: 19:59 24.02.2022) Подписаться на
Вечером в четверг 24 февраля российский лидер проводит встречу с крупным бизнесом.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине - вынужденная мера, так как РФ не оставили шансов поступить иначе, пишет РИА Новости.
"То, что происходит - вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - заявил Путин на встрече с крупным бизнесом.
Президент подчеркнул, что Россия готовилась к текущей ситуации, анализировала риски.
Путин добавил, что экономические партнеры России не должны выталкивать страну из международной финансовой системы, но рестрикции будут.
Он отметил, что Россия остается частью мировой экономики и, настолько, насколько она остается этой частью, не собирается наносить ущерб системе, частью которой является.
"Мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикции будут", - сказал Путин
Ранее он сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России
с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.