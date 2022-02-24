https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/rabota-aeroporta-sochi-i-krasnodara-priostanovlena-1037744207.html

Работа аэропорта Сочи и Краснодара приостановлена

Работа аэропорта Сочи и Краснодара приостановлена

Полеты приостановлены с 04:47 24 февраля. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T08:01+0300

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сочи

краснодар

аэропорт сочи

россия

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Работа ряда аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы, временно приостановлена до 00:00 25 февраля, сообщает оператор аэропорта.Росавиация заявила, что настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты на юге России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/ogranicheniya-na-polety-iz-aeroportov-yuga-rossii-budut-deystvovat-do-2-marta-1037744604.html

сочи

краснодар

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сочи, краснодар, аэропорт сочи, россия