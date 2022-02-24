https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/rabota-aeroporta-sochi-i-krasnodara-priostanovlena-1037744207.html
Работа аэропорта Сочи и Краснодара приостановлена
Работа аэропорта Сочи и Краснодара приостановлена
Полеты приостановлены с 04:47 24 февраля. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T08:01+0300
2022-02-24T08:01+0300
2022-02-24T09:51+0300
сочи
краснодар
аэропорт сочи
россия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Работа ряда аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы, временно приостановлена до 00:00 25 февраля, сообщает оператор аэропорта.Росавиация заявила, что настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты на юге России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/ogranicheniya-na-polety-iz-aeroportov-yuga-rossii-budut-deystvovat-do-2-marta-1037744604.html
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сочи, краснодар, аэропорт сочи, россия
Работа аэропорта Сочи и Краснодара приостановлена
08:01 24.02.2022 (обновлено: 09:51 24.02.2022) Подписаться на
Полеты приостановлены с 04:47 24 февраля.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Работа ряда аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы, временно приостановлена до 00:00 25 февраля, сообщает оператор аэропорта.
Росавиация заявила, что настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты на юге России.