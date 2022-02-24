https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/rosaviatsiya-obnovila-spisok-aeroportov-rabota-kotorykh-priostanovlena-1037764041.html
Росавиация обновила список аэропортов, работа которых приостановлена
Росавиация обновила список аэропортов, работа которых приостановлена
Аэропорты, не вошедшие в список, включая международные, работают в штатном режиме. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T19:29+0300
2022-02-24T19:29+0300
2022-02-24T19:29+0300
росавиация
аэропорт
россия
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Росавиация обновила список аэропортов России, работа которых приостановлена, сообщает ведомство."По данным оперативного штаба, уточнен список аэропортов, в которых временно приостановлена работа: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов)", - говорится в сообщении.Кроме того, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров на юг альтернативными маршрутами.Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены и приостановлена работа ряда аэропортов. Тогда список был следующий: аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Следовательно, в новом списке добавился Липецк, убран Ставрополь, вместо Ростова указан Ростов-на-Дону.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/mintrans-osuschestvit-operativnyy-vyvoz-vsekh-zhelayuschikh-s-yuga-rossii-1037749212.html
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росавиация, аэропорт, россия
Росавиация обновила список аэропортов, работа которых приостановлена
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Аэропорты, не вошедшие в список, включая международные, работают в штатном режиме.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik.
Росавиация обновила список аэропортов России, работа которых приостановлена, сообщает
ведомство.
"По данным оперативного штаба, уточнен список аэропортов, в которых временно приостановлена работа: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов)", - говорится в сообщении.
Кроме того, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров на юг альтернативными маршрутами.
Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены и приостановлена работа ряда аэропортов. Тогда список был следующий: аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Следовательно, в новом списке добавился Липецк, убран Ставрополь, вместо Ростова указан Ростов-на-Дону.