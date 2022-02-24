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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/rossiya-i-abkhaziya-podpishut-soglashenie-ob-uregulirovanii-voprosov-dvoynogo-grazhdanstva-1037745485.html
Россия и Абхазия подпишут Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства
Россия и Абхазия подпишут Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства
Заседание абхазской части рабочей группы по созданию общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией прошло 23 февраля. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Россия и Абхазия планируют подписание Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства в 2022 году, сообщается на сайте Министерства экономики республики. Кроме того, в рамках Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией в течение 2022 года абхазской стороне предстоит завершить разработку: В ноябре 2020 года была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/v-kabmine-podveli-itogi-zasedaniya-gruppy-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-1037504056.html
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кабмин абхазии, политика, экономика, абхазия, россия

Россия и Абхазия подпишут Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства

10:00 24.02.2022 (обновлено: 10:14 24.02.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заседание абхазской части рабочей группы по созданию общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией прошло 23 февраля.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Россия и Абхазия планируют подписание Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства в 2022 году, сообщается на сайте Министерства экономики республики.
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
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Кроме того, в рамках Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией в течение 2022 года абхазской стороне предстоит завершить разработку:
Таможенного кодекса Республики Абхазия,
закона о государственной пошлине,
проектов в сфере инвестиционной деятельности,
проектов в сфере налогового законодательства,
проектов в сфере здравоохранения.
В ноябре 2020 года была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.
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