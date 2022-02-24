https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/rossiya-vyvela-iz-stroya-74-nazemnykh-obekta-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037759895.html

Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T17:13+0300

2022-02-24T17:13+0300

2022-02-24T17:13+0300

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Россия в результате ударов вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны генерал-майора Игоря Конашенкова."В том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1", — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/rossiyskiy-shturmovik-su-25-poterpel-krushenie-iz-za-oshibki-tekhniki-1037759045.html

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