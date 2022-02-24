https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/rossiyskiy-shturmovik-su-25-poterpel-krushenie-iz-za-oshibki-tekhniki-1037759045.html
Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение из-за ошибки техники
Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение из-за ошибки техники
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в результате ошибки техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T16:44+0300
2022-02-24T16:44+0300
2022-02-24T16:48+0300
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037758940_148:0:3789:2048_1920x0_80_0_0_61515dd6c9f9d37df159ce659f89412b.jpg
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в результате ошибки техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции против Украины, отметив, что целью операции не является оккупация соседней страны, а ее демилитаризация и денацификация. Министерство обороны подчеркивает, что действия российских военных сил не нацелены на причинение вреда мирным жителям, удары наносятся по военной инфраструктуре Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/dva-grazhdanskikh-sudna-v-azovskom-more-podverglis-atake-vsu-1037753926.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037758940_1058:0:3789:2048_1920x0_80_0_0_123bbdedd1fe5b51ca59b13915e61321.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия
Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение из-за ошибки техники
16:44 24.02.2022 (обновлено: 16:48 24.02.2022) Подписаться на СУХУМ, 24 фев – Sputnik.
Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в результате ошибки техники, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.
"В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", – сказал Конашенков, не уточняя, где именно произошло крушение.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции против Украины, отметив, что целью операции не является оккупация соседней страны, а ее демилитаризация и денацификация.
Министерство обороны подчеркивает, что действия российских военных сил не нацелены на причинение вреда мирным жителям, удары наносятся по военной инфраструктуре Украины.