https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/rossiyskiy-shturmovik-su-25-poterpel-krushenie-iz-za-oshibki-tekhniki-1037759045.html

Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение из-за ошибки техники

Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение из-за ошибки техники

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в результате ошибки техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T16:44+0300

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украина

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в результате ошибки техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции против Украины, отметив, что целью операции не является оккупация соседней страны, а ее демилитаризация и денацификация. Министерство обороны подчеркивает, что действия российских военных сил не нацелены на причинение вреда мирным жителям, удары наносятся по военной инфраструктуре Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/dva-grazhdanskikh-sudna-v-azovskom-more-podverglis-atake-vsu-1037753926.html

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