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ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
Вооруженные силы России в четверг по решению президента Владимира Путина приступили к специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
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УХУМ, 24 фев – Sputnik. Вооруженные силы ДНР и ЛНР прорвали передний край хорошо оборудованной обороны украинской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.Ведомство сообщает, что данные разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВС Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. При этом позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются.В Минобороны также отметили, что ВС России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.Однако уже есть информация, по данным военного ведомства, что СБ Украины готовят и уже реализуют провокации по известным лекалам "Белых касок".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/priznanie-dnr-i-lnr-budut-obsuzhdat-v-minske-v-blizhayshee-vremya-1037750129.html
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ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
12:39 24.02.2022 (обновлено: 12:47 24.02.2022) Подписаться на
Вооруженные силы России в четверг по решению президента Владимира Путина приступили к специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.
УХУМ, 24 фев – Sputnik. Вооруженные силы ДНР и ЛНР прорвали передний край хорошо оборудованной обороны украинской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
"В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ", – сказал Конашенков.
Ведомство сообщает, что данные разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВС Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. При этом позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются.
В Минобороны также отметили, что ВС России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.
Однако уже есть информация, по данным военного ведомства, что СБ Украины готовят и уже реализуют провокации по известным лекалам "Белых касок".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.