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В Кремле ответили на вопрос о сроках спецоперации в Донбассе
В Кремле ответили на вопрос о сроках спецоперации в Донбассе
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T14:22+0300
2022-02-24T14:22+0300
2022-02-24T14:32+0300
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дмитрий песков
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться президентом Владимиром Путиным и зависеть от ее результативности, целесообразности, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.По его словам, операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты.Песков также отметил, что не может разглашать военную информацию и единственным источником остается министерство обороны."Я не могу давать вам какую-то информацию по военной, технологической и иной составляющей Российской Федерации. Единственный первый источник в этом случае - наши военные, наше оборонное ведомство", – добавил пресс-секретарь российского лидера.Песков также отметил, что неизбежная эмоциональная реакция в финансовой сфере на военную операцию РФ прогнозировалась, она выровняется, для этого приняты все меры."Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер ", - сказал Песков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vladimir-putin-o-nachale-spetsoperatsii-v-donbasse-1037744819.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия, украина, политика
В Кремле ответили на вопрос о сроках спецоперации в Донбассе
14:22 24.02.2022 (обновлено: 14:32 24.02.2022) Подписаться на
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik.
Сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться президентом Владимиром Путиным и зависеть от ее результативности, целесообразности, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут определяться Верховным главнокомандующим", – сказал Песков журналистам.
По его словам, операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты.
Песков также отметил, что не может разглашать военную информацию и единственным источником остается министерство обороны.
"Я не могу давать вам какую-то информацию по военной, технологической и иной составляющей Российской Федерации. Единственный первый источник в этом случае - наши военные, наше оборонное ведомство", – добавил пресс-секретарь российского лидера.
Песков также отметил, что неизбежная эмоциональная реакция в финансовой сфере на военную операцию РФ прогнозировалась, она выровняется, для этого приняты все меры.
"Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер ", - сказал Песков.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.