Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины
07:51 24.02.2022 (обновлено: 09:52 24.02.2022)
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Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины, пишет РИА Новости.
"Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны", – сказал Зеленский в обращении к украинцам.
Он добавил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны.
"Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам, во многих местах Украины были слышны взрывы", – сказал Зеленский в обращении к украинцам.
"Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам, во многих местах Украины были слышны взрывы", – сказал Зеленский в обращении к украинцам.
При этом глава Украины отметил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает, призвал не паниковать.
"От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим", – сказал он. Обращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
Зеленский в обращении к украинцам заявил, что провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом, США уже стали готовить международную помощь.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.