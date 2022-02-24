https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/zelenskiy-obyavil-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-na-vsey-territorii-ukrainy-1037744100.html

Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины

Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T07:51+0300

2022-02-24T07:51+0300

2022-02-24T09:52+0300

владимир зеленский

украина

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/18/1033271922_0:0:3038:1708_1920x0_80_0_0_bee16ba39e66599bcbe071f16837e599.jpg

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины, пишет РИА Новости. Он добавил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны."Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам, во многих местах Украины были слышны взрывы", – сказал Зеленский в обращении к украинцам.При этом глава Украины отметил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает, призвал не паниковать.Зеленский в обращении к украинцам заявил, что провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом, США уже стали готовить международную помощь.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-1037743588.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир зеленский, украина, россия, политика