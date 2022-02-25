https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-pereydet-na-novuyu-formu-regulirovaniya-toplivnogo-rynka-1037787399.html

Абхазия перейдет на новую форму регулирования топливного рынка

Абхазия перейдет на новую форму регулирования топливного рынка

В Министерстве экономики состоялось совещание вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с представителями топливных компаний. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T19:55+0300

2022-02-25T19:55+0300

2022-02-25T19:55+0300

в абхазии

министерство экономики

экономика

топливо

абхазия

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Проработан вопрос перехода на другую форму регулирования топливного рынка в Абхазии - контроль уровня наценки на стоимость приобретаемых нефтепродуктов, об этом сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.На встрече в Минэке вице-премьера, министра Кристины Озган с представителями топливных компаний обсуждались вопросы обеспечения республики нефтепродуктами и изменения цен.Новый подход позволит своевременно реагировать на изменения цен на российском рынке как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Кристина Озган отметила, что невозможно влиять на закупочную стоимость в России, задача властей - контролировать уровень маржи.Отмечается, что в условиях постоянного роста стоимости нефтепродуктов в России установленные в 2021 году цены не позволяют компаниям придерживаться предельных цен и ограничивают возможности в приобретении нефтепродуктов в необходимом количестве.Новый прозрачный механизм принципиально отличается от регулирования топливного рынка путем установления предельных цен. Данная форма утратила актуальность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/goryuchaya-arifmetika-skolko-stoit-toplivo-v-abkhazii-1037420584.html

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министерство экономики, экономика, топливо, абхазия