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Абхазия перейдет на новую форму регулирования топливного рынка
Абхазия перейдет на новую форму регулирования топливного рынка
В Министерстве экономики состоялось совещание вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с представителями топливных компаний. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Проработан вопрос перехода на другую форму регулирования топливного рынка в Абхазии - контроль уровня наценки на стоимость приобретаемых нефтепродуктов, об этом сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.На встрече в Минэке вице-премьера, министра Кристины Озган с представителями топливных компаний обсуждались вопросы обеспечения республики нефтепродуктами и изменения цен.Новый подход позволит своевременно реагировать на изменения цен на российском рынке как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Кристина Озган отметила, что невозможно влиять на закупочную стоимость в России, задача властей - контролировать уровень маржи.Отмечается, что в условиях постоянного роста стоимости нефтепродуктов в России установленные в 2021 году цены не позволяют компаниям придерживаться предельных цен и ограничивают возможности в приобретении нефтепродуктов в необходимом количестве.Новый прозрачный механизм принципиально отличается от регулирования топливного рынка путем установления предельных цен. Данная форма утратила актуальность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/goryuchaya-arifmetika-skolko-stoit-toplivo-v-abkhazii-1037420584.html
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министерство экономики, экономика, топливо, абхазия

Абхазия перейдет на новую форму регулирования топливного рынка

19:55 25.02.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобильные заправочные станции
Автомобильные заправочные станции - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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В Министерстве экономики состоялось совещание вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с представителями топливных компаний.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Проработан вопрос перехода на другую форму регулирования топливного рынка в Абхазии - контроль уровня наценки на стоимость приобретаемых нефтепродуктов, об этом сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.
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На встрече в Минэке вице-премьера, министра Кристины Озган с представителями топливных компаний обсуждались вопросы обеспечения республики нефтепродуктами и изменения цен.
Новый подход позволит своевременно реагировать на изменения цен на российском рынке как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Кристина Озган отметила, что невозможно влиять на закупочную стоимость в России, задача властей - контролировать уровень маржи.
"В данном случае мы можем регулировать уровень доходности компаний. Сейчас мы вынуждены минимизировать уровень доходов топливных компаний, понимая экономическую ситуацию, складывающуюся на российском рынке нефтепродуктов, от которого Абхазия полностью зависит. Наша задача не допустить дефицит и дать возможность компаниям закупить топливо. Если у компаний не будет средств на закуп топлива, то мы можем столкнуться с дефицитом топлива", - отметила Кристина Озган.
Отмечается, что в условиях постоянного роста стоимости нефтепродуктов в России установленные в 2021 году цены не позволяют компаниям придерживаться предельных цен и ограничивают возможности в приобретении нефтепродуктов в необходимом количестве.
Новый прозрачный механизм принципиально отличается от регулирования топливного рынка путем установления предельных цен. Данная форма утратила актуальность.
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