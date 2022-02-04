https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/goryuchaya-arifmetika-skolko-stoit-toplivo-v-abkhazii-1037420584.html

Горючая арифметика: сколько стоит топливо в Абхазии

Горючая арифметика: сколько стоит топливо в Абхазии

В 2021 году предельные цены на нефтепродукты корректировались дважды. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T09:15+0300

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2022-02-04T12:16+0300

топливо

бензин

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россия

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О том, сколько сегодня стоят бензин и дизельное топливо и насколько горючее доступно для населения Абхазии, читайте в материале Sputnik.SputnikСредняя стоимость бензина с октановым числом 95 в Абхазии составляет 57 рублей. Это почти на пять рублей дороже средней стоимости аналогичного топлива в России. По данным исследования РИА Новости, горючее там стоит 51,3 рубля за литр. Россия, согласно рейтингу, занимает второе место по дешевизне бензина среди европейских стран. Самые низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 здесь стоит 35,7 рубля. А вот дизельное топливо в Абхазии дешевле, даже чем в России. Если средняя стоимость этого вида горючего в республике 53 рубля, то в соседней стране – 54,4 рубля за литр.В августе 2021 года Кабмин Абхазии установил предельную стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива: оптовая цена 51 рубль за литр, в розницу – 53 рубля за литр.До этого правительство корректировало цены на нефтепродукты в июне 2021 года: оптовая цена – 43 рубля за литр, в розницу – 46 рублей за литр.Однако Абхазия не единственная страна, где наблюдается скачок цен на топливо. Согласно исследованию РИА Новости, абсолютно во всех европейских странах, учтенных в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенные изменения в Литве – повышение на более чем 31,5%, в Люксембурге – 30,6%.Дорогое удовольствиеЖители Абхазии на среднюю месячную заработную плату, 13000 рублей, едва ли могут себе позволить дальние путешествия на собственном автомобиле. Они могут купить всего 228 литров бензина. Это в четыре раза меньше, чем возможности россиян, которые, согласно исследованию РИА Новости, могут купить на свою зарплату 920 литров топлива.По доступности топлива Абхазия, если бы вошла в рейтинг, заняла бы последнее место, уступив аутсайдеру Украине, граждане которой имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива на месячную зарплату.Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга, которые могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. На втором месте Норвегия с 2,1 тысячи литров. В первую пятерку по доступности топлива также вошли Австрия, Великобритания и Дания.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/nazvany-obemy-besposhlinnykh-postavok-topliva-iz-rossii-v-abkhaziyu-v-2022-godu-1036965110.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Ekonomist-rasskazal-o-tsenoobrazovanii-na-toplivo-v-Abkhazii-1033209884.html

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топливо, бензин, абхазия, россия, экономика