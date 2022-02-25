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https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhazskaya-kapella-vystupila-na-festivalya-yuriya-bashmeta-v-sochi--1037776453.html
Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи
Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи
Фестиваль искусств Юрия Башмета – одно из крупных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Абхазская хоровая капелла совместно с тремя хоровыми коллективами из России приняла участие в премьере оперы "Сказания о Борисе и Глебе", которая состоялась в рамках XV Международного зимнего фестиваля Юрия Башмета в Сочи. Об этом сообщает Министерство культуры Абхазии. "Для нас очень дорого участие Государственной капеллы Республики Абхазия в показе хоровой оперы Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе", который состоялся в рамках XV юбилейного зимнего фестивале искусств Юрия Башмета", – приводят в Минкульте слова худрука Камерного хора Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Тульского государственного хора, дирижера Александра Соловьева.По словам Соловьева, мировая премьера сочинения также с участием капеллы из Абхазии состоялась в 2020 году и имела очень большой резонанс.Пятнадцатый международный зимний фестиваль Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 27 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/repertuar-abkhazskoy-khorovoy-kapelly-popolnilsya-rekviemom-o-makhadzhirakh-1037723101.html
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сочи, культура, абхазия, капелла, музыка

Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи

12:55 25.02.2022 (обновлено: 14:05 25.02.2022)
© Sputnik / Сергей ПятаковАктер Андрей Мерзликин в роли Ярослава Мудрого в хоровой опере "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи
Актер Андрей Мерзликин в роли Ярослава Мудрого в хоровой опере Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Фестиваль искусств Юрия Башмета – одно из крупных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Абхазская хоровая капелла совместно с тремя хоровыми коллективами из России приняла участие в премьере оперы "Сказания о Борисе и Глебе", которая состоялась в рамках XV Международного зимнего фестиваля Юрия Башмета в Сочи. Об этом сообщает Министерство культуры Абхазии.
85 лет исполнилось Сухумскому музучилищу имени Чичба. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
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23 февраля, 08:45
"Для нас очень дорого участие Государственной капеллы Республики Абхазия в показе хоровой оперы Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе", который состоялся в рамках XV юбилейного зимнего фестивале искусств Юрия Башмета", – приводят в Минкульте слова худрука Камерного хора Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Тульского государственного хора, дирижера Александра Соловьева.
© Sputnik / Сергей ПятаковАктер Андрей Мерзликин в роли Ярослава Мудрого в хоровой опере "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
Актер Андрей Мерзликин в роли Ярослава Мудрого в хоровой опере Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи. - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Сергей Пятаков
По словам Соловьева, мировая премьера сочинения также с участием капеллы из Абхазии состоялась в 2020 году и имела очень большой резонанс.

"Наше повторное исполнение этого сочинения с вашим участием имело не меньший успех. Я также надеюсь на продолжение наших творческих контактов", – добавил дирижер.

© Foto / Минкульт Абхазии Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи
Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи
© Foto / Минкульт Абхазии
Пятнадцатый международный зимний фестиваль Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 27 февраля.
В Абхазии
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