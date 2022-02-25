Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи
12:55 25.02.2022 (обновлено: 14:05 25.02.2022)
© Sputnik / Сергей ПятаковАктер Андрей Мерзликин в роли Ярослава Мудрого в хоровой опере "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи
© Sputnik / Сергей Пятаков
Фестиваль искусств Юрия Башмета – одно из крупных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Абхазская хоровая капелла совместно с тремя хоровыми коллективами из России приняла участие в премьере оперы "Сказания о Борисе и Глебе", которая состоялась в рамках XV Международного зимнего фестиваля Юрия Башмета в Сочи. Об этом сообщает Министерство культуры Абхазии.
"Для нас очень дорого участие Государственной капеллы Республики Абхазия в показе хоровой оперы Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе", который состоялся в рамках XV юбилейного зимнего фестивале искусств Юрия Башмета", – приводят в Минкульте слова худрука Камерного хора Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Тульского государственного хора, дирижера Александра Соловьева.
© Sputnik / Сергей ПятаковАктер Андрей Мерзликин в роли Ярослава Мудрого в хоровой опере "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
© Sputnik / Сергей Пятаков
По словам Соловьева, мировая премьера сочинения также с участием капеллы из Абхазии состоялась в 2020 году и имела очень большой резонанс.
"Наше повторное исполнение этого сочинения с вашим участием имело не меньший успех. Я также надеюсь на продолжение наших творческих контактов", – добавил дирижер.
© Foto / Минкульт Абхазии Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи
Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи
© Foto / Минкульт Абхазии
Пятнадцатый международный зимний фестиваль Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 27 февраля.