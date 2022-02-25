https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhazskaya-kapella-vystupila-na-festivalya-yuriya-bashmeta-v-sochi--1037776453.html

Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи

Абхазская капелла выступила на фестиваля Юрия Башмета в Сочи

Фестиваль искусств Юрия Башмета – одно из крупных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Абхазская хоровая капелла совместно с тремя хоровыми коллективами из России приняла участие в премьере оперы "Сказания о Борисе и Глебе", которая состоялась в рамках XV Международного зимнего фестиваля Юрия Башмета в Сочи. Об этом сообщает Министерство культуры Абхазии. "Для нас очень дорого участие Государственной капеллы Республики Абхазия в показе хоровой оперы Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе", который состоялся в рамках XV юбилейного зимнего фестивале искусств Юрия Башмета", – приводят в Минкульте слова худрука Камерного хора Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Тульского государственного хора, дирижера Александра Соловьева.По словам Соловьева, мировая премьера сочинения также с участием капеллы из Абхазии состоялась в 2020 году и имела очень большой резонанс.Пятнадцатый международный зимний фестиваль Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 27 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/repertuar-abkhazskoy-khorovoy-kapelly-popolnilsya-rekviemom-o-makhadzhirakh-1037723101.html

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