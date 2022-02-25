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Бжания обсудит на заседании Совбеза ситуацию на территории Украины
Бжания обсудит на заседании Совбеза ситуацию на территории Украины
Под председательством президента Аслана Бжания проходит заседание Совбеза Абхазии в пятницу, 25 февраля. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T20:06+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Вопросы внутренней и внешней политики, в частности, ситуации на территории Украины обсуждается на заседании Совета безопасности Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее глава государства заявлял, что Абхазия поддерживает решение президента России о признании государственного суверенитета и независимости ДНР и ЛНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-reshenie-prezidenta-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037709511.html
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аслан бжания, абхазия, политика, россия, украина
Бжания обсудит на заседании Совбеза ситуацию на территории Украины
20:06 25.02.2022 (обновлено: 20:16 25.02.2022) Подписаться на
Под председательством президента Аслана Бжания проходит заседание Совбеза Абхазии в пятницу, 25 февраля.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Вопросы внутренней и внешней политики, в частности, ситуации на территории Украины обсуждается на заседании Совета безопасности Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы поддерживаем решения России в данном вопросе. Также нам необходимо выработать еще ряд решений и реализовать их", - сказал Бжания.
Ранее глава государства заявлял, что Абхазия поддерживает решение президента России о признании государственного суверенитета и независимости ДНР и ЛНР.