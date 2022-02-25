https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bzhaniya-obsudit-na-zasedanii-sovbeza-situatsiyu-na-territorii-ukrainy-1037787822.html

Бжания обсудит на заседании Совбеза ситуацию на территории Украины

Бжания обсудит на заседании Совбеза ситуацию на территории Украины

Под председательством президента Аслана Бжания проходит заседание Совбеза Абхазии в пятницу, 25 февраля. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T20:06+0300

2022-02-25T20:06+0300

2022-02-25T20:16+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

политика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037787790_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_cef45eec578ff5a831db60eca9597ec1.jpg

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Вопросы внутренней и внешней политики, в частности, ситуации на территории Украины обсуждается на заседании Совета безопасности Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее глава государства заявлял, что Абхазия поддерживает решение президента России о признании государственного суверенитета и независимости ДНР и ЛНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-reshenie-prezidenta-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037709511.html

абхазия

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, абхазия, политика, россия, украина