https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bzhaniya-vstretilsya-s-vremennym-poverennym-v-delakh-rossii-v-abkhazii--1037788915.html
Бжания и Литвинов обсудили ситуацию на Украине
Бжания и Литвинов обсудили ситуацию на Украине
Максим Литвинов временно исполняет обязанности посла России в Абхазии с декабря 2021 года. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T20:45+0300
2022-02-25T20:45+0300
2022-02-25T21:59+0300
в абхазии
россия
абхазия
политика
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037788884_0:129:1374:902_1920x0_80_0_0_d51c16f81317cc1daf0311e120771a65.jpg
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с временным поверенным в делах России в республике Максимом Литвиновым. Об этом сообщает Посольство России в Абхазии. Отмечается, что беседа прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.В декабре 2021 года посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bzhaniya-obsudit-na-zasedanii-sovbeza-situatsiyu-na-territorii-ukrainy-1037787822.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037788884_1:0:1374:1030_1920x0_80_0_0_8289ab233266bb6e52bf3c32cf3c49e4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, абхазия, политика, аслан бжания
Бжания и Литвинов обсудили ситуацию на Украине
20:45 25.02.2022 (обновлено: 21:59 25.02.2022) Подписаться на
Максим Литвинов временно исполняет обязанности посла России в Абхазии с декабря 2021 года.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с временным поверенным в делах России в республике Максимом Литвиновым. Об этом сообщает Посольство России в Абхазии.
Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также отдельные аспекты российско-абхазского взаимодействия.
Отмечается, что беседа прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
В декабре 2021 года посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.