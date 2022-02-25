https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bzhaniya-vstretilsya-s-vremennym-poverennym-v-delakh-rossii-v-abkhazii--1037788915.html

Бжания и Литвинов обсудили ситуацию на Украине

Бжания и Литвинов обсудили ситуацию на Украине

Максим Литвинов временно исполняет обязанности посла России в Абхазии с декабря 2021 года. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T20:45+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с временным поверенным в делах России в республике Максимом Литвиновым. Об этом сообщает Посольство России в Абхазии. Отмечается, что беседа прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.В декабре 2021 года посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bzhaniya-obsudit-na-zasedanii-sovbeza-situatsiyu-na-territorii-ukrainy-1037787822.html

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россия, абхазия, политика, аслан бжания