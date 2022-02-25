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Бжания и Литвинов обсудили ситуацию на Украине
Бжания и Литвинов обсудили ситуацию на Украине
Максим Литвинов временно исполняет обязанности посла России в Абхазии с декабря 2021 года. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с временным поверенным в делах России в республике Максимом Литвиновым. Об этом сообщает Посольство России в Абхазии. Отмечается, что беседа прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.В декабре 2021 года посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bzhaniya-obsudit-na-zasedanii-sovbeza-situatsiyu-na-territorii-ukrainy-1037787822.html
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россия, абхазия, политика, аслан бжания

Бжания и Литвинов обсудили ситуацию на Украине

20:45 25.02.2022 (обновлено: 21:59 25.02.2022)
© Foto / Пресс-служба Президента РАВременный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия М.В.Литвинов встретился с Президентом Республики Абхазия А.Г.Бжания
Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия М.В.Литвинов встретился с Президентом Республики Абхазия А.Г.Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
© Foto / Пресс-служба Президента РА
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Максим Литвинов временно исполняет обязанности посла России в Абхазии с декабря 2021 года.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с временным поверенным в делах России в республике Максимом Литвиновым. Об этом сообщает Посольство России в Абхазии.
Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также отдельные аспекты российско-абхазского взаимодействия.
Отмечается, что беседа прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
Под председательством Президента Аслана Бжания проходит заседание Совбеза Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
В Абхазии
Бжания обсудит на заседании Совбеза ситуацию на территории Украины
20:06
В декабре 2021 года посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.
В Абхазии
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