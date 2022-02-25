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Членство России в Совете Европы приостановлено
Членство России в Совете Европы приостановлено
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на... 25.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.Начало процедуры приостановления членства России в Совете Европы распространяется на ее работу в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ).Глава российской делегации ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Совет Европы без России невозможен, теперь от него будет зависеть возобновление нашего диалога, но РФ не будет меняться."Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды", - заявил Толстой журналистам.Политик добавил, что Россия долгое время призывала отреагировать на нарушения прав человека на Украине, но "европейская солидарность не позволяла этого сделать".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/es-vneset-v-sanktsionnyy-spisok-putina-i-lavrova-1037784219.html
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik.
Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы, пишет РИА Новости
со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение", - написал Моравецкий в Twitter.
Начало процедуры приостановления членства России в Совете Европы распространяется на ее работу в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ).
Глава российской делегации ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Совет Европы без России невозможен, теперь от него будет зависеть возобновление нашего диалога, но РФ не будет меняться.
"Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды", - заявил Толстой журналистам.
Политик добавил, что Россия долгое время призывала отреагировать на нарушения прав человека на Украине, но "европейская солидарность не позволяла этого сделать".
"Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора. Мы, русские, меняться не собираемся", - добавил он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.