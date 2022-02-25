https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/lavrov-rossiya-gotova-k-peregovoram-kak-tolko-voennye-ukrainy-slozhat-oruzhie-1037778661.html

Лавров: Россия готова к переговорам, как только военные Украины сложат оружие

Лавров: Россия готова к переговорам, как только военные Украины сложат оружие

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Россия готова к переговорам по Украине в любой момент, как только украинские военные сложат оружие, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова."К переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пускай возвращаются в семьи. А украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", – сказал Лавров журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/lavrov-nikto-ne-sobiraetsya-okkupirovat-ukrainu-1037777626.html

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