https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/lavrov-nikto-ne-sobiraetsya-okkupirovat-ukrainu-1037777626.html
Лавров: никто не собирается оккупировать Украину
Лавров: никто не собирается оккупировать Украину
Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T13:47+0300
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ХУМ, 25 фев – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину, пишет РИА Новости. Лавров отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым."Мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских", – сказал глава МИД России. Он также подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлениям и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы.Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой народной республики Сергей Пересада.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html
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сергей лавров, мид рф, россия, украина
Лавров: никто не собирается оккупировать Украину
13:47 25.02.2022 (обновлено: 14:04 25.02.2022) Подписаться на
Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР.
ХУМ, 25 фев – Sputnik
. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину, пишет РИА Новости.
Никто не собирается оккупировать Украину, цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация ", – сказал он на пресс-конференции в Москве.
Лавров отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым.
"Мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских", – сказал глава МИД России.
Он также подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлениям и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы.
"Мы всегда выступали за дипломатическое решение, именно Россия сыграла решающую роль, чтобы заложить надежную основу для дипломатического решения, имею ввиду минские договоренности, потому что до минских договоренностей Донецкая народная республика, Луганская народная республика, объявившие свою независимость, не хотели менять это решение, принятое их населением", – добавил Лавров.
Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой народной республики Сергей Пересада.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.