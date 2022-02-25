https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/lavrov-nikto-ne-sobiraetsya-okkupirovat-ukrainu-1037777626.html

Лавров: никто не собирается оккупировать Украину

Лавров: никто не собирается оккупировать Украину

Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T13:47+0300

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ХУМ, 25 фев – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину, пишет РИА Новости. Лавров отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым."Мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских", – сказал глава МИД России. Он также подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлениям и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы.Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой народной республики Сергей Пересада.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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сергей лавров, мид рф, россия, украина