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https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/novye-idei-i-zakonodatelnye-initsiativy-abkhazskie-studenty-prinyali-uchastie-v-konkurse-1037785740.html
Новые идеи и законодательные инициативы: абхазские студенты приняли участие в конкурсе
Новые идеи и законодательные инициативы: абхазские студенты приняли участие в конкурсе
Социальная платформа "Будущее Абхазии" провела молодежный форум на культурно-деловой платформе "Гума" в пятницу 25 февраля. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
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студенты
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Призы вручили победителям конкурса "Парламент 2022: Новые идеи и законодательные инициативы", который проходил в рамках работы социальной платформы "Будущее Абхазии".О сути конкурса рассказал сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Артур Чакрян. "Неделю назад мы объявили конкурс, согласно его названию, молодые люди в своем видеообращении должны были ответить на вопрос, какие три законопроекта на их взгляд необходимо принять будущему седьмому созыву Парламента для того, чтобы повысить качество жизни граждан и вывести на новый уровень", - подчеркнул он.Среди поданных заявок, конкурсная комиссия определила двух финалистов. Первое место заняла студентка Аэлита Арутюнян."Хотелось бы поблагодарить организаторов данного конкурса, платформу "Будущее Абхазии", так как без нее мы бы с вами здесь не собрались, и я не смогла получить такой опыт. У меня было три законопроекта, первый из них "Зона отдыха", в нем я хотела в достаточно понятной форме рассказать о том, что нам, конечно, нужно создавать разнообразные зоны отдыха", - говорит она.Также она предлагает создать центр, в котором будет располагаться кинотеатр и развлекательная зона для детей, чтобы люди могли отдохнуть со своей семьей и посмотреть хороший занимательный фильм или мультфильм.Второе место занял Баграт Ломия, в своем видеообращении он предложил три законопроекта."Согласно конкурсу, перед нами стояла задача представить три законопроекта для будущего созыва Парламента Республики Абхазия. Первый законопроект, который нужно принять, это давно назревший проект о государственной службе. Его принятие позволит лучше урегулировать порядок прохождения государственной службы. А также я считаю важным позволить попадать на государственную службу на конкурсной основе", - заметил он.Следующее предложение будущему составу Парламента – принять законопроект об оказании государственных услуг."Данный законопроект был принят и является законом в Российской Федерации, он предполагает оказание государственных услуг в электронном формате. То есть принятие данного законопроекта позволит создать в Абхазии электронный портал государственных услуг", - считает Ломия.Третье предложение – принять закон об обеспечении семей имеющих детей. Разработка и принятие такого законопроекта необходима, так как в Абхазии сложилась сложная демографическая обстановка, говорит он.Сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба рассказала, что в 2020 году впервые на территории Республики Абхазия был проведен масштабный конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии".Финалисты конкурса прошли стажировки и повышения квалификации в Российской Федерации, добавила она."Тогда нам стало очевидным, что это все должно проходить на систематической основе и нам нужна платформа, которая нас всех будет объединять. Тогда, основатель конкурса "Гордость Абхазии", ныне министр иностранных дел Инал Батувич Ардзинба принял решение о создании социальной платформы "Будущее Абхазии". "Будущее Абхазии" координирует два масштабных проекта как конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" и благотворительное движение Послы доброй воли Абхазии", - подчеркнула Хашба.Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200907/Prozrachnost-i-chestnost-finalisty-Gordosti-Abkhazii-rasskazali-o-svoikh-proektakh--1030899251.html
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студенты, молодежь, абхазия, сухум, общество

Новые идеи и законодательные инициативы: абхазские студенты приняли участие в конкурсе

20:03 25.02.2022
© SputnikСоциальная платформа "Будущее Абхазии" проведёт молодежный форум
Социальная платформа Будущее Абхазии проведёт молодежный форум - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
© Sputnik
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Социальная платформа "Будущее Абхазии" провела молодежный форум на культурно-деловой платформе "Гума" в пятницу 25 февраля.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Призы вручили победителям конкурса "Парламент 2022: Новые идеи и законодательные инициативы", который проходил в рамках работы социальной платформы "Будущее Абхазии".
О сути конкурса рассказал сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Артур Чакрян.
"Неделю назад мы объявили конкурс, согласно его названию, молодые люди в своем видеообращении должны были ответить на вопрос, какие три законопроекта на их взгляд необходимо принять будущему седьмому созыву Парламента для того, чтобы повысить качество жизни граждан и вывести на новый уровень", - подчеркнул он.
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Среди поданных заявок, конкурсная комиссия определила двух финалистов. Первое место заняла студентка Аэлита Арутюнян.
"Хотелось бы поблагодарить организаторов данного конкурса, платформу "Будущее Абхазии", так как без нее мы бы с вами здесь не собрались, и я не смогла получить такой опыт. У меня было три законопроекта, первый из них "Зона отдыха", в нем я хотела в достаточно понятной форме рассказать о том, что нам, конечно, нужно создавать разнообразные зоны отдыха", - говорит она.
Также она предлагает создать центр, в котором будет располагаться кинотеатр и развлекательная зона для детей, чтобы люди могли отдохнуть со своей семьей и посмотреть хороший занимательный фильм или мультфильм.
"Второй законопроект называется – большой проект для молодежи, который разделяется на несколько этапов. Некоторые из них, это создание IT-парков, нацеленных на увеличение технологического уровня страны, также облегченная и ускоренная программа поездок за границу для молодежи, так как нам нужно развиваться. И последний законопроект называется "Здание – реставрация прошлого". У нас очень много красивых исторических зданий, которые нуждаются в помощи, они великолепны", - сказала победительница конкурса.
Второе место занял Баграт Ломия, в своем видеообращении он предложил три законопроекта.
"Согласно конкурсу, перед нами стояла задача представить три законопроекта для будущего созыва Парламента Республики Абхазия. Первый законопроект, который нужно принять, это давно назревший проект о государственной службе. Его принятие позволит лучше урегулировать порядок прохождения государственной службы. А также я считаю важным позволить попадать на государственную службу на конкурсной основе", - заметил он.
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Следующее предложение будущему составу Парламента – принять законопроект об оказании государственных услуг.
"Данный законопроект был принят и является законом в Российской Федерации, он предполагает оказание государственных услуг в электронном формате. То есть принятие данного законопроекта позволит создать в Абхазии электронный портал государственных услуг", - считает Ломия.
Третье предложение – принять закон об обеспечении семей имеющих детей. Разработка и принятие такого законопроекта необходима, так как в Абхазии сложилась сложная демографическая обстановка, говорит он.
Сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба рассказала, что в 2020 году впервые на территории Республики Абхазия был проведен масштабный конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии".
"После проведения конкурса, команда оргкомитета познакомилась с перспективной молодежью, подающей большие надежды, которые могут изменить нашу жизнь в лучшую сторону", - сказала Хашба.
Финалисты конкурса прошли стажировки и повышения квалификации в Российской Федерации, добавила она.
"Тогда нам стало очевидным, что это все должно проходить на систематической основе и нам нужна платформа, которая нас всех будет объединять. Тогда, основатель конкурса "Гордость Абхазии", ныне министр иностранных дел Инал Батувич Ардзинба принял решение о создании социальной платформы "Будущее Абхазии". "Будущее Абхазии" координирует два масштабных проекта как конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" и благотворительное движение Послы доброй воли Абхазии", - подчеркнула Хашба.
Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России.
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