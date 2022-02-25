https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/novye-idei-i-zakonodatelnye-initsiativy-abkhazskie-studenty-prinyali-uchastie-v-konkurse-1037785740.html
Новые идеи и законодательные инициативы: абхазские студенты приняли участие в конкурсе
Новые идеи и законодательные инициативы: абхазские студенты приняли участие в конкурсе
Социальная платформа "Будущее Абхазии" провела молодежный форум на культурно-деловой платформе "Гума" в пятницу 25 февраля. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T20:03+0300
2022-02-25T20:03+0300
2022-02-25T20:03+0300
студенты
молодежь
абхазия
сухум
общество
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Призы вручили победителям конкурса "Парламент 2022: Новые идеи и законодательные инициативы", который проходил в рамках работы социальной платформы "Будущее Абхазии".О сути конкурса рассказал сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Артур Чакрян. "Неделю назад мы объявили конкурс, согласно его названию, молодые люди в своем видеообращении должны были ответить на вопрос, какие три законопроекта на их взгляд необходимо принять будущему седьмому созыву Парламента для того, чтобы повысить качество жизни граждан и вывести на новый уровень", - подчеркнул он.Среди поданных заявок, конкурсная комиссия определила двух финалистов. Первое место заняла студентка Аэлита Арутюнян."Хотелось бы поблагодарить организаторов данного конкурса, платформу "Будущее Абхазии", так как без нее мы бы с вами здесь не собрались, и я не смогла получить такой опыт. У меня было три законопроекта, первый из них "Зона отдыха", в нем я хотела в достаточно понятной форме рассказать о том, что нам, конечно, нужно создавать разнообразные зоны отдыха", - говорит она.Также она предлагает создать центр, в котором будет располагаться кинотеатр и развлекательная зона для детей, чтобы люди могли отдохнуть со своей семьей и посмотреть хороший занимательный фильм или мультфильм.Второе место занял Баграт Ломия, в своем видеообращении он предложил три законопроекта."Согласно конкурсу, перед нами стояла задача представить три законопроекта для будущего созыва Парламента Республики Абхазия. Первый законопроект, который нужно принять, это давно назревший проект о государственной службе. Его принятие позволит лучше урегулировать порядок прохождения государственной службы. А также я считаю важным позволить попадать на государственную службу на конкурсной основе", - заметил он.Следующее предложение будущему составу Парламента – принять законопроект об оказании государственных услуг."Данный законопроект был принят и является законом в Российской Федерации, он предполагает оказание государственных услуг в электронном формате. То есть принятие данного законопроекта позволит создать в Абхазии электронный портал государственных услуг", - считает Ломия.Третье предложение – принять закон об обеспечении семей имеющих детей. Разработка и принятие такого законопроекта необходима, так как в Абхазии сложилась сложная демографическая обстановка, говорит он.Сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба рассказала, что в 2020 году впервые на территории Республики Абхазия был проведен масштабный конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии".Финалисты конкурса прошли стажировки и повышения квалификации в Российской Федерации, добавила она."Тогда нам стало очевидным, что это все должно проходить на систематической основе и нам нужна платформа, которая нас всех будет объединять. Тогда, основатель конкурса "Гордость Абхазии", ныне министр иностранных дел Инал Батувич Ардзинба принял решение о создании социальной платформы "Будущее Абхазии". "Будущее Абхазии" координирует два масштабных проекта как конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" и благотворительное движение Послы доброй воли Абхазии", - подчеркнула Хашба.Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200907/Prozrachnost-i-chestnost-finalisty-Gordosti-Abkhazii-rasskazali-o-svoikh-proektakh--1030899251.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/studenty-iz-abkhazii-proydut-stazhirovku-i-povyshenie-kvalifikatsii-v-rossii-1036558044.html
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студенты, молодежь, абхазия, сухум, общество
Новые идеи и законодательные инициативы: абхазские студенты приняли участие в конкурсе
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Социальная платформа "Будущее Абхазии" провела молодежный форум на культурно-деловой платформе "Гума" в пятницу 25 февраля.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Призы вручили победителям конкурса "Парламент 2022: Новые идеи и законодательные инициативы", который проходил в рамках работы социальной платформы "Будущее Абхазии".
О сути конкурса рассказал сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Артур Чакрян.
"Неделю назад мы объявили конкурс, согласно его названию, молодые люди в своем видеообращении должны были ответить на вопрос, какие три законопроекта на их взгляд необходимо принять будущему седьмому созыву Парламента для того, чтобы повысить качество жизни граждан и вывести на новый уровень", - подчеркнул он.
Среди поданных заявок, конкурсная комиссия определила двух финалистов. Первое место заняла студентка Аэлита Арутюнян.
"Хотелось бы поблагодарить организаторов данного конкурса, платформу "Будущее Абхазии", так как без нее мы бы с вами здесь не собрались, и я не смогла получить такой опыт. У меня было три законопроекта, первый из них "Зона отдыха", в нем я хотела в достаточно понятной форме рассказать о том, что нам, конечно, нужно создавать разнообразные зоны отдыха", - говорит она.
Также она предлагает создать центр, в котором будет располагаться кинотеатр и развлекательная зона для детей, чтобы люди могли отдохнуть со своей семьей и посмотреть хороший занимательный фильм или мультфильм.
"Второй законопроект называется – большой проект для молодежи, который разделяется на несколько этапов. Некоторые из них, это создание IT-парков, нацеленных на увеличение технологического уровня страны, также облегченная и ускоренная программа поездок за границу для молодежи, так как нам нужно развиваться. И последний законопроект называется "Здание – реставрация прошлого". У нас очень много красивых исторических зданий, которые нуждаются в помощи, они великолепны", - сказала победительница конкурса.
Второе место занял Баграт Ломия, в своем видеообращении он предложил три законопроекта.
"Согласно конкурсу, перед нами стояла задача представить три законопроекта для будущего созыва Парламента Республики Абхазия. Первый законопроект, который нужно принять, это давно назревший проект о государственной службе. Его принятие позволит лучше урегулировать порядок прохождения государственной службы. А также я считаю важным позволить попадать на государственную службу на конкурсной основе", - заметил он.
Следующее предложение будущему составу Парламента – принять законопроект об оказании государственных услуг.
"Данный законопроект был принят и является законом в Российской Федерации, он предполагает оказание государственных услуг в электронном формате. То есть принятие данного законопроекта позволит создать в Абхазии электронный портал государственных услуг", - считает Ломия.
Третье предложение – принять закон об обеспечении семей имеющих детей. Разработка и принятие такого законопроекта необходима, так как в Абхазии сложилась сложная демографическая обстановка, говорит он.
Сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба рассказала, что в 2020 году впервые на территории Республики Абхазия был проведен масштабный конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии".
"После проведения конкурса, команда оргкомитета познакомилась с перспективной молодежью, подающей большие надежды, которые могут изменить нашу жизнь в лучшую сторону", - сказала Хашба.
Финалисты конкурса прошли стажировки и повышения квалификации в Российской Федерации, добавила она.
"Тогда нам стало очевидным, что это все должно проходить на систематической основе и нам нужна платформа, которая нас всех будет объединять. Тогда, основатель конкурса "Гордость Абхазии", ныне министр иностранных дел Инал Батувич Ардзинба принял решение о создании социальной платформы "Будущее Абхазии". "Будущее Абхазии" координирует два масштабных проекта как конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" и благотворительное движение Послы доброй воли Абхазии", - подчеркнула Хашба.
Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России.