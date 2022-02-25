https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/ofis-zelenskogo-ukraina-gotova-k-peregovoram-o-neytralnom-statuse-1037773607.html

Офис Зеленского: Украина готова к переговорам о нейтральном статусе

Офис Зеленского: Украина готова к переговорам о нейтральном статусе

Ранее Владимир Зеленский говорил, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог, чтобы остановить боевые действия. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T11:29+0300

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украина

россия

политика

владимир зеленский

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, сообщают украинские СМИ.Ранее Зеленский заявлял, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/rossiya-vyvela-iz-stroya-118-voennykh-obektov-na-ukraine-1037773253.html

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украина, россия, политика, владимир зеленский