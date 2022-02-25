https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/ofis-zelenskogo-ukraina-gotova-k-peregovoram-o-neytralnom-statuse-1037773607.html
Офис Зеленского: Украина готова к переговорам о нейтральном статусе
Офис Зеленского: Украина готова к переговорам о нейтральном статусе
Ранее Владимир Зеленский говорил, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог, чтобы остановить боевые действия. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T11:29+0300
2022-02-25T11:29+0300
2022-02-25T12:15+0300
украина
россия
политика
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037773556_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_ffd36600f26945a3181532677acc0a2e.jpg
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, сообщают украинские СМИ.Ранее Зеленский заявлял, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/rossiya-vyvela-iz-stroya-118-voennykh-obektov-na-ukraine-1037773253.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037773556_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_1874461987fd64b2ccc4b1010f178ea2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, политика, владимир зеленский
Офис Зеленского: Украина готова к переговорам о нейтральном статусе
11:29 25.02.2022 (обновлено: 12:15 25.02.2022) Подписаться на
Ранее Владимир Зеленский говорил, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог, чтобы остановить боевые действия.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik.
Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, сообщают
украинские СМИ.
"Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка", — пишет информагентство УНИАН в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявлял, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.
В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.