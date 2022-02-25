https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/rossiya-vyvela-iz-stroya-118-voennykh-obektov-na-ukraine-1037773253.html

Россия вывела из строя 118 военных объектов на Украине

Россия вывела из строя 118 военных объектов на Украине

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Вооруженные силы России в ходе спецоперации вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.Накануне он сообщил, что на вечер четверга было выведено из строя 83 объекта."В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций", – сказал Конашенков.Кроме того, Конашенков заявил, что уничтожено пять украинских самолетов, один вертолет, пять беспилотников, а также 18 единиц бронетехники и пять боевых катеров.Минобороны РФ ранее подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html

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